История одного учителя

«Сегодня по географии такая интересная тема была. Сейчас расскажу», – обычно с такими словами заходят домой ученики Амангельдинской средней школы района Самар. Быстро скинув с плеч рюкзак, они с восторгом делятся с родителями интересными фактами, которые узнали на уроке…

Абай Кунанбайулы говорил: «В великой стройке мировой и ты надёжный камень, найди лишь место, прикрепись и будешь жить веками». Цитата великого мыслителя точно описывает героя нашего повествования – Ниязбека Жанабаева, который нашёл себя в педагогической деятельности. Уже шестнадцать лет он помогает детям постигать азы знаний и считает это своим призванием.

Учитель географии, педагог-исследователь Амангельдинской средней школы района Самар Ниязбек Жанабаев знает, как заинтересовать ребят своим предметом. К нему на урок приходят ещё задолго до звонка, а после занятия не отпускают, засыпая вопросами…

За годы работы педагог проявил себя мастером своего дела, квалифицированным специалистом. Ежегодно учитель-предметник участвует в различных олимпиадах и не бывает, чтобы он не занял призового места. К примеру, в этом году Ниязбек Жанабаев принял участие в областной дисциплинарной олимпиаде по географии, провёл мастер-класс на областном практическом семинаре «Подготовка к итоговой государственной аттестации и Единому национальному тестированию» для учителей географии школ региона, разработал методические рекомендации для педагогов по подготовке учащихся к СОР и СОЧ по предметам естественно-математического направления. Стоит отметить, учитель всегда охотно делится с молодыми коллегами своими опытом и творчеством.

Ниязбек Жанабаев серьёзно занимается исследованием родного края. Благодаря творческому подходу и особому отношению педагога к учащимся его ученики являются постоянными победителями районных и областных образовательных олимпиад. Под его руководством ребята заняли третье место в категории «Комплексный туризм» в областных интеллектуальных соревнованиях туристско-экспедиционных отрядов «Менің Отаным Казақстан» в рамках программы «Духовное возрождение».

Ниязбек Жанабаев активно работает над воспитанием казахстанского патриотизма среди молодого поколения. На летних каникулах педагог организует туристические поездки детей в Катон-Карагайский район, на знаменитые Берельские курганы и на озеро Маркаколь, чтобы они могли своими глазами увидеть красоту родного края.

– Считаю, что будущее страны, судьба подрастающего поколения находится в руках учителя, – подчеркнул Ниязбек Жанабаев. – Для меня большое счастье внести свой вклад в развитие страны, передать знания молодому поколению независимого Казахстана и показать их достижения.

Не секрет, что лучшая мотивация для педагога – успехи его учеников. В свою очередь достигать новых вершин они смогут лишь тогда, когда педагог не просто любит свой предмет, но и тех, кому он его преподаёт. Это и есть непрерывный процесс обучения, воспитания и развития.

Александра Исаева

Район Самар