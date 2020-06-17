История одного труженика

Представители старшего поколения вспоминают все тяготы, которые им пришлось перенести в период войны, восстановления народного хозяйства и освоения целины.

Ветеран труда Николай Мурзаканович Оспанов родился

1 января 1939 года в крестьянской семье в селе Сугатовка Шемонаихинского района ВКО. Как и все дети войны, пережил суровые годы.

Он отчётливо помнит, как один раз в неделю в село привозили почту, и люди боялись, что им придёт похоронка. Это случалось часто. В их семью за время войны тоже принесли три такие бумаги – на войне погибли два брата и дядя.

В трудное послевоенное время мальчишки быстро взрослели и помогали содержать семью, в 1952 году 13-летний Николай работал подпаском личного скота.

– В 1953 году я уже считал себя взрослым, мне доверили возить зерно от комбайнов на лошадях, запряженных в бричку, – вспоминает ветеран. – За день делал по семь рейсов на расстояние 5–7 км, потом разгружал зерно. Тогда на хлебоуборке работали два комбайна – «Сталинец» и «Коммунар». У них не было выгрузных шнеков, и зерно насыпали вручную мешками на бричку.

В 1954 году началось освоение целинных и залежных земель в Казахстане.

– Мне в ту пору исполнилось 15 лет, – продолжает разговор Николай Мурзаканович. – Меня взяли штурвальным, то есть помощником комбайнера. В том году урожай был небывалый, и на его уборку в колхоз имени Чапаева направили специалистов даже с Украины.

Затем он пошёл строить дома из саманного кирпича. Это был трудоемкий процесс. Лошади перемешивали солому с глиной, из которой потом нужно было формировать кирпичи. Много времени уходило на их просушивание. Подросток строил производственные здания, гаражи. Так, за одно лето его бригада построила из бетона коровник. Всё грузили вручную: песок, гравий, глину…

– В 1960 году поступил в пединститут, потом перевёлся в СДИ на вечерний общий технический факультет, – добавил Николай Оспанов. – Устроился работать. Но в 1963-м с третьего курса меня забрали в армию. Службу проходил на Северном флоте. После службы снова вернулся в родной колхоз.

Он всегда активно занимался общественной деятельностью. Так, в 1967 году был назначен доверенным лицом первого секретаря обкома партии Александра Протозанова, который баллотировался в Верховный Совет СССР. Этот опыт пригодится ему позже, когда он выйдет на пенсию, но по-прежнему будет деятельным общественником.

В 1984 году Николай Мурзаканович по направлению областного управления сельского хозяйства устроился на работу в колхоз Прогресс в Глубоковском районе, где также занимался пропагандой и агитаторской работой. За свой труд он получил много почётных грамот, благодарственных писем. Имеет медаль «Ветеран труда». Трудовой стаж составляет 66 лет. Работал до глубокой старости.

С супругой Вайнур, с которой прожили вместе полвека, воспитали двоих детей. Сейчас у них двое замечательных внуков – один хоккеист, другой шахматист.

Николай Оспанов при всей своей загруженности на работе всегда находил время для добрых дел. К примеру, оказывал помощь местной школе, принимая участие в акции «Твори добро». Внес личный вклад в строительство памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Оказал посильную помощь в восстановлении села Прогресс, пострадавшего от затопления во время паводка.

– Не перестал трудиться даже после выхода на заслуженный отдых в 1994 году – свыше двадцати лет работал как индивидуальный предприниматель в сфере пассажирских перевозок, исправно платил налоги, за что, к слову, имею благодарственное письмо от Налогового комитета за активное участие в социально-экономическом развитии Глубоковского района, – отмечает Николай Оспанов. – В 2004 году работал в избирательном штабе на выборах в Парламент РК, а в 2012 году являлся доверенным лицом кандидата, собирал подписи от избирателей.

Есть у Николая Мурзакановича мечта. Он хотел бы издать книгу, в которой бы описал события целой эпохи, свидетелем которой он является. Однако для этого нужна помощь меценатов, которым небезразлична судьба родного края, его история и культура.

Ева Ким

Дмитрий Франчук