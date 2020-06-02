История, написанная кистью

Восточно-Казахстанский музей искусств организовал онлайн-экскурсию, посвященную Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

Отдельная часть программы раскрывает зрителю некоторые факты деятельности партии «Алаш» и ее лидеров. В том числе Шакарима Кудайбердиева, Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа Дулатова, Жусипбека

Аймауытова и Магжана Жумабаева, которые также известны как «бес арыс» («пять опор»). Они были патриотами своей Родины, выдающимися политиками, литераторами, публицистами и поэтами. К сожалению, их звезда погасла слишком рано.

– Расстрел цвета казахской интеллигенции стал самой большой потерей для народа, – говорит специалист экспозиционно-выставочного сектора Лариса Мартынова. – В этом году исполнится 103 года с момента основания движения «Алаш». Сколько бы лет ни прошло, люди будут помнить о тех, кто боролся за демократию и просвещение.

Сотрудники музея представили вниманию виртуальных гостей картины художников, чьих семей коснулись репрессии. Особые эмоции у зрителей вызвала акварель Шангерея Ибраева. Его родители, опасаясь гонения, были вынуждены покинуть родные земли и обос—

новаться в Барнауле. Впоследствии семья вновь вернулась в Восточный Казахстан.

Шангерей Ибраев, экономист по профессии, с 1975 по 1988 год занимал должность заведующего областным финансовым отделом Восточно-Казахстанского облисполкома. Он так любил рисовать, что даже в командировках не расставался с блокнотом, карандашом и красками. Основой для написания его сюжетных работ как раз и стали рабочие поездки в отдаленные районы области.

На онлайн-выставке экспонированы две акварельные работы автора. На одной из них под названием «Талқан» изображен сюжет из настоящей деревенской жизни – дети на фоне юрты и зернотерка. На второй картине «Бата» – бабушка в национальном головном уборе жаулық, благословляет молодого человека, который готовится принести в жертву

барана.

Несомненный интерес вызовут картины Кайсана Кадырбекова. В 1928 году бабушка и дедушка художника без суда и следствия были расстреляны на границе Казахстана при попытке бегства в Китай. Эта трагедия осталась навсегда в памяти их семьи.

– Кайсан Кадырбеков художник исторического жанра. В фондах нашего музея хранятся его картины. Среди них – портрет под названием «Дәріш әже». На полотне изображена не просто бабушка в окружении внуков. Она символизирует хранительницу традиций и национальных ремесел, – объяснила Лариса Мартынова.

В стенах музея хранится портрет Любови Сокальской. В свое время она училась в изостудии известного живописца Ильи Репина. После расстрела отца-генерала, ее выслали в Усть-Каменогорск. Жила она неподалеку от семьи Кайсана Кадырбекова. До сих пор они вспоминают о ней с любовью и теплом.

– Особое дружеское отношение между ними символизирует и дата написания картины – 9 мая. Обычно этот праздник отмечают в кругу семьи, а художник тогда находился у своей любимой бабушки, – считает сотрудник музея.

На портрете изображена женщина в годах. По словам Ларисы Мартыновой, заметно, что окно на картине не проработано до конца. Значит, в этом случае автор придерживался принципа Репина. Он говорил, что живописную работу никогда не нужно заканчивать полностью. В этом заключается особый художественный язык.

Стоит подчеркнуть, в те нелегкие времена террора некоторые художники до определенного момента не могли выставлять свои работы на всеобщее обозрение. В их числе мастер кисти из Москвы Екатерина Григорьева. Ее автопортрет, посвященный теме репрессий, областной музей также представляет вниманию восточноказахстанских зрителей.

Вместе с тем у любителей изобразительного искусства появилась возможность ближе познакомиться с графикой павлодарского художника Виктора Поликарпова. Многие из его работ посвящены творчеству талантливого поэта, нашего земляка Павла Васильева, который за свое свободомыслие был трижды арестован, а в возрасте 27 лет – расстрелян. Одна из таких картин, «Лето», экспонирована на онлайн-выставке.

Увидеть все работы, о которых шла речь, можно на YouTube-канале областного музея искусств.

Гульжан Естаева