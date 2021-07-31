История, искусство и традиции

Выставка произведений изобразительного искусства Аягозского района открылась в Восточно-Казахстанском музее искусств.

Это уже седьмое мероприятие, которое проходит в рамках областного фестиваля искусств «Дала дидары», посвящённого 30-летию Независимости Республики Казахстан.

– Каждая выставка, проводимая в рамках проекта, – это настоящий праздник. Наша задача – выявить таланты из отдалённых сёл области и показать их творчество публике, – объясняет директор ВКМИ, инициатор проекта «Дала дидары» Бекайым Уябаева.

На сей раз эстафету приняли художники и мастера Аягозского района. Этот район считается одним из крупных и занимает третье место по территории в республике. Сейчас здесь проживает более 71 тысячи человек.

Аягозский район – родина батыров и акынов. Здесь жили Байгара бий, Шакантай батыр и другие известные личности. Этот край, несомненно, богат народными традициями и сказаниями, памятниками истории. На территории района находятся 19 историко-культурных памятников, один из них – республиканского значения. Это охраняемый государством мавзолей «Козы Корпеш – Баян Сулу».

В районе действуют Дом культуры «Козы Корпеш – Баян Сулу», 22 сельских клуба, Аягозская районная школа искусств, краеведческий музей, вносящие вклад в духовное развитие местного населения.

В программе вернисажа, проходившего в стенах музея, были выступление творческих коллективов района и видеопрезентация. В рамках концертной программы перед жюри фестиваля выступили певцы Елдос Жаксылыков, Куат Оспанов, фольклорный ансамбль «Аягоз», а также музыкант Серик Жумабеков, исполнивший кюй на древнем музыкальном инструменте жетыген.

Интереснейшей частью мероприятия стала выставка, которую сотрудники музея назвали одной из самых представительных. Ведь в большом и малом залах взору любителей прекрасного были представлены 108 работ (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) 69 авторов. К слову, экспонаты собраны со всех сельских округов Аягозского района.

При этом представлено творчество не только профессиональных и самодеятельных художников, но и учеников школы искусств.

Зрителям определённо понравятся картины уроженца села Малкелды, члена Союза художников Казахстана Коныртая Мухамадиева. Это «История моего края», «Природа Баршатаса», «Горы Акшаулы», «Река Аягоз», «Моё село» и другие. Каждая из них – плод безмерной любви художника к своей Родине.

– На выставке можно увидеть работы художника Аманжола Жуматаева – «Актайлак би», «Вид на край», «Проводы невесты». Родился он в селе Тарлаулы и долгое время работал учителем изобразительного искусства. Сейчас вышел на заслуженный отдых, – говорит руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Аягозского района Жандос Аманов.

Любители графики наверняка оценят акварельные пейзажи, мастерски выполненные учителем изобразительного искусства Бериком Искаковым. В числе его работ, выставленных в музее, «Всадник с беркутом», написанная по мотивам стихотворения Абая Кунанбайулы «Қансонарда бүркітші шығады аңға».

По словам Жандоса Аманова, не так давно в Аягозе прошёл конкурс творчества молодёжи. Тогда главный приз выиграла работа Зарины Сайлаужановой «Никто не забыт». С помощью одного лишь карандаша она в точности нарисовала портреты Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Бауыржана Момышулы, Касыма Кайсенова, Сергея Луганского и других легендарных личностей. У посетителей этой выставки есть возможность ознакомиться с графикой Зарины.

– Среди выставленных в музее работ есть живопись, графика. Но горожане идут на выставку с другой целью – им интересно посмотреть на народное прикладное искусство, которое в городе не часто увидишь, – подчеркнула сотрудник музея Лариса Мартынова.

Лариса Ивановна абсолютно права. Изделия декоративно-прикладного искусства всегда вызывают восторг у зрителей. На выставке этот вид творчества представлен достаточно широко. К примеру, Жумаш Тусипов создал из кожи щит и торсык, Кайрат Сыдыков – разные виды оружия (лук, стрела, булава, топор, сабля и кинжал).

Учитель труда общеобразовательной средней школы имени Дулата Бабатайулы в Аягозе Абдикарим Омаров в свободное время изготавливает домбры. Также из корней дерева ремесленник создаёт статуэтки. Уникальными можно назвать творения Адильбека Турлыбека. Мастер расписывает масляными красками коровьи рога. В итоге у него получаются настоящие портреты представителей степного народа.

Кроме того, многих заинтересует труд Жомарта Казыбекова. Молодой человек делает макеты машин из фанеры. Он уже создал мини-версии автомобилей многих популярных марок.

В Аягозе немало и умелых мастериц, изготавливающих разные предметы быта, в том числе корпе. Жанылкан Куласбаева использует для своих изделий традиционную технику лоскутного шитья, а Тамаша Токтагали украшает корпе вышивкой.

Добавим, выставка продлится до 22 августа. Также сотрудники музея в скором времени подготовят онлайн-версию, которую можно будет посмотреть на YouTube-канале ВКМИ.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева

Усть-Каменогорск – Аягозский район