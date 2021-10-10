К 30-летию Независимости РК

История и память

10.10.2021
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В Усть-Каменогорске продолжается возведение скульптурной композиции «Монумент Независимости» и аллеи имени Сагадата Нурмагамбетова.

В июне этого года аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что в областном центре появится масштабный монумент, посвящённый 30-летию Независимости Казахстана. Строительство сооружения началось в августе на пересечении проспектов Казыбек би и Ильяса Есенберлина. Недавно глава региона ознакомился с ходом строительства.

– Это будет целый мемориальный комплекс – единая композиция с установленными фигурами основателей Казахского ханства Жанибека и Керея, трёх великих казахских биев, а также барельефы с основными вехами истории нашей страны и цитатами Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Монумент станет уникальным архитектурным сооружением не только для областного центра, но и для всей страны.

Напомним, высота монумента составит 12,6 метра, площадь комплекса – 6756 квадратных метров. Как отметил аким области, темпы возведения радуют. Уже установлено шестигранное основание с соответствующим покрытием, высажены деревья. Открытие монумента планируют провести к 16 декабря.  

Продолжением комплекса станет аллея имени Сагадата Нурмагамбетова – первого министра обороны Республики Казахстан, ветерана, Героя Советского Союза, обладателя звания «Халық қаһарманы». В конце аллеи будет установлен памятник.

– Это очень важный момент в благоустройстве города, а главное – в сохранении нашей великой памяти к участникам ВОВ, – сказал Даниал Ахметов. – Я был лично знаком с Сагадатом Нурмагамбетовым и знал его, как скромного человека, но настоящего профессионала своего дела. Вместе с Елбасы он создавал Вооружённые силы Независимого Казахстана. Мы должны отдать дань уважения Герою Советского Союза, без которого сложно представить развитие нашей нынешней армии.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

10.10.2021
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