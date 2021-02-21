История и настоящее Куйгана

Село Куйган на берегу Бухтарминского водохранилища ныне представляет собой обычный населённый пункт, каких много на карте района и области. Однако история села вовсе необычна: мало кто знает, что именно в Куйгане находился первый административный центр Курчумского района. Позже его справедливо называли «морскими воротами».

В конце двадцатых и начале тридцатых годов минувшего века в Куйгане (позже он был перенесён на новое место) были построены первые каменные двухэтажные здания, открыта одна из первых школ в районе и детский дом. Затем его переселили, а на его месте открыли интернат для детей. В тридцатых годах райцентр перевели в нынешний Курчум.

В послевоенные годы автомобили ещё оставались редкостью, была недоступна железная дорога, поэтому грузы в отдалённую часть области, к которой относились Курчумский и соседний с ним Маркакольский районы, доставлялись по воде. Иртыш был судоходной рекой, по которой регулярно ходили пароходы. Стать нынешним Бухтарминским водохранилищем ему предстояло в 1960 году. Водным путём перевозили людей до Усть-Каменогорска и обратно.

Старожил Куйгана, отработавший на одноимённой пристани много лет директором (общий стаж 51 год), Владимир Мячиков рассказал, что баржи заходили по Чёрному Иртышу и в соседний Китай. Пунктом назначения для них был город Бучум. Туда везли лес, оттуда – руду, упакованную в небольшие мешочки. Мальчишкой доводилось залазить на баржи и видеть на них часовых с винтовками: груз бдительно охранялся.

– Тогда Иртыш был мелководным, – вспоминает Владимир Георгиевич. – В иных местах глубина составляла один метр 20 сантиметров. Поэтому судна могли легко напороться на мель. Во избежание этого, на берегах устанавливались сигнальные столбы, а вечером на воде зажигались бакены, которые указывали фарватер для теплоходов. Действовала целая служба, которая отвечала за функционирование бакенов, их содержание. Поэтому профессия бакенщика была для этих мест довольно распространённой. Зажжённые ими вечером бакены, утром должны были быть погашены. Передвигались морские регулировщики движения по реке на лодках.

В начале шестидесятых годов, после пуска Бухтарминской ГЭС, начался разлив воды и образование одноимённого водохранилища в его нынешних границах. Кстати, в тот период ушли под воду десятки небольших сёл. Не избежал этой участи и Куйган, который переселился на нынешнее место.

В 1965 году здесь был отстроен современный по тем временам речной вокзал: на Бухтарминском водохранилище сохранялось судоходство. Пассажиров перевозили теплоходы: «Ракета», «Восход» и «Метеор». После Куйгана они шли на пристань «Приозёрный». Кстати, поездка по воде до Усть-Каменогорска и обратно превращалась в отлично проведённое время: весь путь можно было любоваться красивейшими береговыми пейзажами. Пассажироперевозки водным транспортом сохранялись до начала девяностых годов минувшего века.

Стоит отметить, в те годы на пристань шёл огромный поток различных грузов. Далее они сортировались, отгружались организациям. Поэтому пристань «Куйган» в те годы, говоря современным языком, была настоящим логистическим хабом для Курчумского и Маркаколького районов.

– В штате пристани было 55 человек, – продолжает вспоминать В. Мячиков. – Одних только грузчиков – четыре бригады. Баржи с грузами шли непрерывно, и работать нам приходилось иной раз круглыми сутками. За сезон принимали до 120 тысяч тонн угля. В один год эта цифра возросла до 150 тысяч тонн. Кроме того, поступала на пристань сельхозтехника, лес, цемент и другие строительные материалы. Особенно большие объёмы стройматериалов пришлись на период ликвидации последствий землетрясения в Зайсанском районе в 1990 году. В линейку принимаемых грузов входили и продукты питания: мука, конфеты, вино-водочные изделия и др.

Обратно баржи уходили из района гружённые песком и песчано-гравийной смесью. Всё это использовалось в строительной сфере Усть-Каменогорска. Только объёмы вывозимого водным путем песка насчитывали 650 тысяч тонн.

ЛОГИСТИКА В ВЕКЕ МИНУВШЕМ

Село Куйган занимало важное значение в экономическом устройстве южной территории области. Здесь находился целый ряд крупных жизнеобес-печивающих предприятий. Одно из них – нефтебаза, откуда отпускались ГСМ организациям двух районов. Другая действовавшая организация – торговая база, на которой трудились десятки людей. Предприятие являло собой узловой пункт, из которого товары народного потребления растекались по сельским магазинам.

Ещё одной ведущей организацией для села и двух районов являлся хлебоприёмный пункт (ХПП). Туда свозили урожай зерновых из Курчума и Маркаколя. На складах ХПП он проходил сушку и очистку и далее отправлялся на элеваторы Усть-Каменогорска. В девяностых годах минувшего века ХПП стал акционерным обществом, которое возглавил Сембай Тайгаранов. Благодаря хозяйскому подходу предприятие наладило выпуск муки двух сортов. К сожалению, в настоящее время ХПП бездействует.

ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ

Наличие нескольких крупных предприятий в одном селе, да ещё его «морской» статус, не могли не повлиять на социально-экономическое положение Куйгана. Его население всегда имело хороший достаток, отличалось предприимчивостью и трудолюбием. Здесь десятилетиями жили в дружбе казахи, русские, украинцы, белорусы, немцы… Поэтому межэтнические браки в селе не редкость.

В послевоенное время здесь жил Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Павел Журба. На фронте он служил в разведке и много раз проявлял бесстрашие и героизм. Однажды его направили в тыл к врагу с заданием выведать базирование и замаскированные силы боевой техники. Журба нашёл все нужные координаты, но был озадачен скрытыми от глаз танками.

Они были готовы пойти железной стеной на наши позиции. Тогда разведчик решил заминировать их. Причём мины взял у неприятеля. Чтобы их не обнаружили, создал панику, забросав гранатами. Фашисты стали выбегать из блиндажей, садиться в танки, давать им ход и подрываться. Бесстрашие и решительность проявил этот человек при форсировании Днепра, после чего был представлен к званию Героя Советского Союза.

Добрый след оставили работавшая председателем сельского совета Каметай Каирбаева, директор ХПП Сембай Тайгаранов и другие.

СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ – СУДЬБА СЕЛА

По информации акима Куйганского сельского округа Мухаметкарима Кусаинова, в настоящее время в одноимённом селе насчитывается 203 двора, проживает 681 человек. Из социальных объектов в этом населённом пункте есть акимат округа, полная средняя школа, мини-центр, клуб, медпункт. В прибрежном селе основная часть мужского трудоспособного населения ходит в рыбаках.

В день посещения Куйгана встретить их на водохранилище не удалось – выдался день отдыха, но поговорили с предпринимателем Ержаном Нурпеисовым, владельцем ИП, в котором трудятся рыбаки. По информации собеседника, в январе и феврале промысел, как и любительская рыбалка, на водоёме затихают – не идёт рыба в сети и на кармак.

– Основное время улова – лето и осень, – говорит предприниматель. – Перед ледоставом рыба набирает жир на зиму, чтобы потом уйти на дно. В настоящее время рассчитывать стоит большей частью на плотву. Оживление начинается по весне, когда подходит время икромёта. В этот период на промысловых водоёмах действует запрет на лов рыбы.

Впрочем, не все куйганцы идут в рыбаки. Вот Нурлан Тащанов решил заниматься фермерством. Он рассказал, что прежде был водителем на автотранспортном предприятии, затем трудился на частный бизнес. В 2001 году организовал своё крестьянское хозяйство. На этой стезе дела у бывшего водителя пошли в гору: сейчас он владеет приличным стадом КРС, имеется у него и поголовье лошадей. В помощниках у Н. Тащанова старший сын Мерхат. Из города приезжают подсобить, когда выпадают свободные дни, средний и младший сыновья. Есть у фермера и задумки на будущее. Их он настроен воплощать в жизнь постепенно, год за годом.

Нелёгкий путь прошёл и другой предприниматель, владелец единственного в селе СТО Муслим Ахмадиев. В 2014 году он, после многих лет поисков и проб, открыл своё дело. Подошёл к этому основательно: для СТО закупил современное дорогостоящее оборудование, включая подъёмник. Однако впереди ждали серьёзные испытания: в 2015 году в здании вспыхнул пожар, и всё, что было внутри, сгорело. К несчастью, там находилась и принятая на ремонт частная иномарка.

По словам М. Ахмадиева, общий урон составил 8,5 млн тенге. Однако руки мужчина не опустил и принялся шаг за шагом возрождать СТО. Помогали родственники, друзья и, конечно, земляки-куйганцы. Поэтому спустя два года СТО вновь приняла на ремонт первую машину.

Сидеть без заказов не приходится: рукам мастера подвластно всё: ремонт ходовой части (включая компьютерную балансировку колёс), моторов, кузовные работы, контактная сварка и др.

Пройдясь в ходе подготовки этого материала по селу, поговорив с его жителями, убедился в их неиссякаемом настрое побеждать трудности и вере в успех. Ещё одна важная деталь: по информации акима Куйгана, люди отсюда не уезжают, наоборот, есть прибывшие. Значит, у села есть будущее.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район