Историческое золото

Спортсменка клуба Altay Athletics Нора Джеруто заняла первое место на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Это первая золотая медаль на ЧМ в истории казахстанской лёгкой атлетики!

Нора Джеруто произвела настоящий фурор на главном старте летнего сезона – чемпионате мира по лёгкой атлетике в городе Юджин, штат Орегон (США). Она заняла первое место в забеге на дистанции 3 000 метров с препятствиями с результатом 8:53:03. Второе и третье места у представительниц Эфиопии Веркуха Гетачью (8:54:61) и Мекидес Абебе (8:56:08).

Можно без преувеличений сказать, что спортсменка вписала своё имя в историю лёгкой атлетики Казахстана золотыми буквами, завоевав первое золото летних чемпионатов мира для страны. Кроме того, она установила рекорд чемпионата мира. А ещё это первое золото Норы на мировом первенстве.

Казахстанка призналась, что перед стартом опасалась своих коллег из Эфиопии, так как знала их потенциал. Также она добавила, что старалась изо всех сил, чтобы выиграть, и это было непросто.

– Решила быть впереди, потому что мне нравится контролировать ситуацию на дистанции, чтобы убедиться в том, что могу бороться за медали. Должна сказать спасибо моим отцу и матери, тренеру и соперникам, а также менеджеру и сестре Дэйзи. Она не смогла выйти в финал на этой дистанции, но хочу сказать ей, что она будет следующей чемпионкой, – приводит слова Норы Джеруто Worldathletics.

Одним из первых с исторической победой и установленным рекордом чемпионата мира лёгкоатлетку поздравил президент Федерации лёгкой атлетики Казахстана, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он отметил последовательные улучшения в её результатах за последние три года и высокий профессионализм. Даниал Ахметов пожелал спортсменке дальнейших успехов на поприще лёгкой атлетики страны.

Всего в чемпионате мира участвуют более 1900 атлетов из 192 стран. В состав национальной сборной Республики Казахстан вошли 12 спортсменов, в том числе представители Восточно-Казахстанской области: Ольга Сафронова (100, 200 метров), Жанна Мамажанова (марафон), Кристина Овчинникова (прыжок в высоту), Надежда Дубовицкая (прыжок в высоту), Мария Ефремова (тройной прыжок), Георгий Шейко (спортивная ходьба), Полина Репина (спортивная ходьба), Галина Якушева-Кичигина (спортивная ходьба), Михаил Литвин (400 метров), Каролин Чепкоеч Кипкируи (5000, 10000 метров), Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями), Дэйзи Джепкемей (3000 метров с препятствиями).

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников