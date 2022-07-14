Историческое решение

Депутаты областного маслихата утвердили проект решения по установлению границ Восточно-Казахстанской области.

В областном акимате состоялась внеочередная семнадцатая сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата с участием и. о. акима ВКО Алмасхана Сматлаева.

В работе сессии также приняли участие представители заинтересованных государственных и правоохранительных органов, руководители предприятий, акимы городов и районов, секретари районных и городских маслихатов, руководители областных управлений.

По информации руководителя Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Сауле Улаковой, планируется внесение изменений в схему управления в регионе путём объединения государственных учреждений. Управление физической культуры и спорта и Управление культуры будут преобразованы в Управление культуры и спорта. Управление внутренней политики и Управление по делам религии преобразуются в Управление общественного развития.

Также на сессии обсудили предложения об установлении границ района Самар и Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Заместитель руководителя Управления земельных отношений Восточно-Казахстанской области Дидар Болатұлы проинформировал, что административный центр Тарбагатайского района перенесён из села Аксуат в село Акжар. Также образован район Самар с районным центром в селе Самарское путём отделения от Кокпектинского района. Эти два района вошли в состав ВКО. Восточно-Казахстанская область и область Абай вернулись к границам 1997 года.

– Уверен, что этот день останется в истории, также как и участники этой сессии, которые сегодня утвердили проект важного, исторического решения по установлению границы Восточно-Казахстанской области, – отметил Алмасхан Сматлаев, пожелав депутатам успехов в дальнейшей работе на благо региона.

Ерик Абитов