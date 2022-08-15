Истоки Формулы–1

В Риддере прошёл этап кубка ВКО по картингу среди детей и юниоров.

Напомним, картинг – это гонки на специально оборудованных трассах на транспортных средствах – картах.

В соревнованиях приняли участие две команды из Риддера и Усть-Каменогорска, которые были поделены на четыре группы. 21 спортсмен в возрасте от 9 до 17 лет показал своё мастерство в управлении картингом. Не уступали парням в гонке и юные спортсменки.

– Соревнования прошли на высоком уровне, – отметил главный организатор соревнований, предприниматель А. Стребков. – Было видно, что все участники хорошо владеют техникой и навыками пилотирования.

Общее руководство организацией и проведением соревнований взяла на себя Федерация автомотоспорта РК. Поддержку в проведении соревнований оказал отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта г. Риддера, а также многочисленные спонсоры.

По итогам соревнований победители и участники награждены грамотами и призами.

Юрий Пааль

Риддер