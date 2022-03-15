Исследуем и изобретаем

Восточноказахстанские школьники заняли призовые места на международном конкурсе исследовательских проектов.

Команда школьников из нашей области приняла участие в XIІ Международном конкурсе исследовательских проектов по математике и механике имени У. Джолдасбекова в Алматы.

В состязании среди лучших юных умов приняли участие 168 ребят из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, представив 130 исследовательских проектов. Учащиеся из Восточного Казахстана представили на конкурс разработки по прикладной математике, механике и экономике.

По итогам конкурса дипломом Министерства образования и науки Республики Казахстан І степени отмечен учащийся десятого класса областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей города Усть-Каменогорска Еркебулан Амангазин.

Дипломами III степени награждены десятиклассницы многопрофильной школы-гимназии с обучением на трёх языках им. Шакарима города Семея Нуржамал Далелова и Камила Кудайбергенова.

Учащимся одиннадцатого класса школы-лицея № 38 города Семея Александре Боровиковой и Кириллу Матрахову вручили грамоту РНПЦ «Дарын» за особые достижения.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено ВК НМЦРОиДО «Дарын»