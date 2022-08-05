Исправительное трудоустройство

Малый бизнес осваивает площадки и цеха, расположенные на территории колоний и исправительных учреждений ВКО. Развивая своё дело, предприниматели одновременно создают социальные рабочие места, предоставляя осуждённым, отбывающим наказание за совершённое правонарушение, получить работу, чтобы расплатиться по судебным искам и возместить нанесённый материальный ущерб честно заработанными деньгами.

На днях директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев посетил учреждение ОВ 156/3, где организовали специальную выставку продукции предпринимателей, арендующих цеха на территории колонии и использующих труд осуждённых. В тот же день состоялось заседание круглого стола с участием субъектов бизнеса, представителей Управления Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК по ВКО, прокуратуры области и администрации учреждения ОВ 156/3 по вопросам развития малого предпринимательства на территории государственных исправительных учреждений Восточно-Казахстанской области.

По словам начальника отдела организации труда осуждённых учреждения ОВ 156/3, майора юстиции Енлик Сарсембиной, выставка была проведена при поддержке органов прокуратуры и Департамента УИС по ВКО. В последний раз участие в подобной выставке малый бизнес и осуждённые учреждения ОВ 156/3 принимали в 2018 году, когда свою продукцию все исправительные учреждения Усть-Каменогорска представили на территории областной прокуратуры.

– В нашем учреждении выставка организована впервые. Для осуждённых она стала своеобразным экзаменом, ведь они продемонстрировали результаты своего труда. То, чему научились за последнее время, – отметила Енлик Сарсембина.

Ассортимент выпускаемой на территории исправительного учреждения продукции впечатляет. Здесь работают производственные цеха по изготовлению железобетонных изделий, полистиролблоков, газоблоков, пеноблоков, пескоблоков и других строительных материалов. Это пластиковые окна и двери, изделия из дерева, металла и кожи. Кроме того, есть небольшой мебельный цех по производству корпусной и мягкой мебели, налажено производство по переработке отработанных автошин. Предприниматели даже организовали собственное тепличное хозяйство и небольшую птицеферму, а также производство кормов для птиц и животных и многое другое.

Как рассказала Енлик Сарсембина, трудоустройство осуждённых проводится в исправительном учреждении в тесном сотрудничестве с руководством ОВ 156/3. Для этого существует специальный отдел организации труда, который рассматривает поступающие от работодателей заявки с имеющимися на их предприятиях вакансиями.

– Мы изучаем личные дела осуждённых, затем приглашаем их на беседу. По отрядам проводим разъяснительную работу. Чаще всего, на работу требуются сварщики, электрики, токари, станочники, крановщики, трактористы, автослесари, автоэлектрики и разнорабочие. После отбора мы принимаем от заключённых заявления о приёме на работу сроком на месяц, согласовываем их со всеми заинтересованными службами учреждения – это психологи, оперативно-режимный отдел, медицинская служба, воспитательный отдел и заместитель начальника по режимно-оперативной работе, – перечислила Енлик Сарсембина.

И только после этого с заключённым составляется трудовой договор сроком на один месяц. Однако бывают и такие случаи, когда осуждённому в силу различных причин и обстоятельств отказывают в трудоустройстве.

По данным учреждения ОВ 156/3, на 1 августа текущего года здесь трудоустроено на оплачиваемую работу 234 осуждённых. Из этого числа 172 человека работают в цехах субъектов малого и среднего бизнеса, 38 – трудятся на участках по хозяйственному обслуживанию учреждения и ещё 24 человека трудоустроены на строительных и производственных площадках специализированного РГП «Еңбек-Өскемен».

Как сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей ВКО, в настоящее время на территории области функционирует 11 исправительных учреждений ДУИС по ВКО, где содержатся более 4 тыс. осуждённых, из них практически половина – трудоустроены.

– Занятость является одним из основных средств исправления осуждённых и возмещения ими ущерба, нанесённого совершёнными преступлениями. В этой связи принимаются меры по развитию производства и созданию рабочих мест для трудоустройства заключённых. И в этом деле наши бизнесмены оказывают помощь государству: вместе с производствами предприятия РГП «Еңбек-Өскемен» более 50 индивидуальных предпринимателей и ТОО работают на территории 8 исправительных учреждений Восточно-Казахстанской области, – отметил начальник отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей ВКО Асет Адылхан.

Для привлечения предпринимателей ради открытия новых предприятий на территории исправительных учреждений была разработана специальная концепция «Занятость в колониях 2017». В её рамках производственные площадки представителям бизнеса в колониях ВКО предоставляются на условиях доверительного управления без арендной платы. Этот фактор иногда играет ключевую роль при выборе места расположения нового малого предприятия, ведь предприниматель серьЁзно экономит, вкладывая заработанные средства в развитие своего дела.

Как отметили участники круглого стола, на текущий момент в колониях и исправительных учреждениях Усть-Каменогорска, Семея, Жарминского и Шемонаихинского районов есть более 15 тыс. кв. м свободных площадей, которые можно с успехом использовать в качестве производственных площадок для развития предпринимательских инициатив. Тем более, что для этого имеется вся необходимая инфраструктура, включая инженерные сети и просторные цеха. Это могут быть предприятия по производству строительных материалов, лёгкой промышленности, дерево- и металлообработке и многое другое.

– Поскольку исправительные учреждения могут обеспечить постоянную недорогую рабочую силу с минимальной заработной платой 60 тыс. тенге, а также бесплатно предоставляют производственные помещения, это, в конечном итоге, позволяет снизить себестоимость выпускаемой продукции. Поэтому мы призываем предпринимателей, в случае заинтересованности в привлечении рабочей силы из числа осуждённых, обращаться в Департамент уголовно-исполнительной системы по ВКО, – подытожил Асет Адылхан.

Заинтересованных предпринимателей приглашают обращаться по адресу: Усть-Каменогорск, пос. Красина, ул. Леваневского, 21, телефон: 8 (7232) 560-307. Также за консультациями и контактными данными филиалов РГП можно обратиться в отдел развития человеческого капитала Палаты предпринимателей ВКО по телефону: 8 (7232) 742-954.

Екатерина Гуляева

Фото пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО