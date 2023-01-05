Исполнена заветная мечта

Накануне Нового года аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил Центр поддержки детей «Үміт». От имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева глава региона подарил каждому воспитаннику набор замечательных книг, а самому центру – микроавтобус.

Атмосфера встречи Нового года царила в светлых и уютных залах и комнатах детского центра «Үміт». Ребята в карнавальных костюмах, праздничных колпаках и масках с нетерпением ждали дорогого гостя – акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Ведь накануне праздника дети и их педагоги написали письмо Деду Морозу, что мечтают о микроавтобусе, чтобы можно было совершать поездки на экскурсии и соревнования, на выставки и в походы.

С приветственной речью к Даниалу Ахметову обратилась его младшая коллега – аким детского центра «Үміт» по имени Кристина.

– Педагоги создали здесь атмосферу семейного уюта и тепла. Кружки и секции позволяют ребятам с пользой проводить свободное время, – отметил глава региона, ознакомившись с работой учреждения.

В подтверждение воспитанники центра продемонстрировали свои навыки в области робототехники и IT-технологий.

– Мы программируем датчики на определение конкретных цветов, что позволяет выполнять определённые действия, – пояснили юные любители робототехники.

Однако оборудование этих классов, прослужившее более пяти лет, сегодня уже устарело, поскольку технологии в этой отрасли развиваются стремительно.

– Во всех школах области в 2023 году мы обновим классы робототехники. В каждой школе в дополнение к уже существующему мы установим новое современное оборудование. А рядом с центром «Үміт» построим спортивный центр, где смогут заниматься дети всего микрорайона, – порадовал ребят хорошими новостями Даниал Ахметов.

В Год детей в области было запланировано 129 мероприятий, и на сегодняшний день все задуманные проекты полностью реализованы. По поручению Касым-Жомарта Токаева в области была введена должность регионального уполномоченного по правам ребёнка, призванного стать объединяющим звеном между гражданами, особенно детьми, и местными органами государственного управления.

– Из всего многообразия существующих праздников Новый год для каждого из нас – самый тёплый и самый весёлый. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю здоровья, потому что здоровые дети, здоровая нация – это и есть здоровый Казахстан! Хочу пожелать вам счастливого будущего. Ведь всё будущее нашей страны в ваших руках, ребята. Чтобы страна была конкурентной, надо, чтобы дети и взрослые, все люди, были здоровы и счастливы. Поэтому я хочу, чтобы и вы, и ваши воспитатели и педагоги в новом году были счастливыми и успешными! – сказал Даниал Ахметов.

От имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева аким ВКО каждому воспитаннику детского центра «Үміт» вручил замечательные книги. Главным подарком для всего коллектива центра стал новенький микроавтобус «Газель», о котором мечтали дети и взрослые.

Ребята, узнав о таком подарке, тут же весёлой гурьбой высыпали во двор, чтобы осмотреть автомобиль и уже строить планы на новогодние каникулы, куда можно съездить всем вместе для отдыха и развлечений.

Завершился праздник большим новогодним концертом.

Екатерина Гуляева