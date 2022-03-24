Гимном казахскому национальному декоративно-прикладному искусству в дни празднования Наурыза стала выставка «Искусство рукоделия» в Государственном музее-заповеднике Абая.

Кожа, глина, войлок, дерево, металл, кость, лоскутное шитьё – эти материалы широко используют мастера на протяжении многих веков и даже тысячелетий. Современные шерберы тоже в совершенстве владеют техниками обработки дерева и металла, валяют войлок и шьют удивительно красивые изделия из ткани. Причём современные мастера, впитав традиции прошлого, сумели применить древние технологии в изготовлении современных предметов декоративно-прикладного искусства. На выставке представлено свыше ста работ мастеров прикладного искусства из Семея и Жарминского района.

К примеру, свои глиняные музыкальные инструменты показала мастерица Фарида Омирбаева. Они издают удивительно нежные звуки, в чём убедились посетители выставки, когда на её открытии мастерица исполнила несколько музыкальных композиций.

Жасулан Курмангалиев предпочитает обработку дерева. При помощи стамески и токарного станка он может изготовить ет тамак, украсив его резной головой барашка, или доску для игры в тогыз кумалак.

Мастер из села Жарык Жарминского района Талгат Сакыбаев познакомил зрителей с изделиями из кожи и конского волоса. Арканы, уздечки, камча сложнейшего плетения способны растопить сердце любого любителя верховой езды.

Свой способ обработки кожи у шербера Архата Оразгалиева. Он изготовил несколько дангыров – бубнов шамана, украсив их стилизованными петроглифами – рисунками на камне, оставленными нам в наследство художниками далёкой древности.

Посетительницы не могли не обратить внимания на творения мастерицы Арайлым Манжибаевой. Кажется, рукодельница способна сделать всё своими руками! Ей доступно лоскутное шитьё и войлоковаляние, вышивка бисером и многое другое. На выставке «Искусство рукоделия» она представила полное приданое невесты и прекрасной работы белое саукеле – головной убор невесты.

Выставка продлится не менее месяца, так что у семейчан и гостей города есть время полюбоваться на изделия мастеров.

Екатерина Гуляева

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