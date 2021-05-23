В Восточно-Казахстанском музее искусств прошла ежегодная акция «Ночь в музее», посвящённая 30-летию Независимости РК.

Акция под названием «Искусство быть свободным» состоялась в рамках празднования Международного дня музеев. Участниками этого мероприятия могли стать все желающие, ведь программа, подготовленная сотрудниками музея, была доступна в онлайн-формате в Facebook и Instagram.

Студенты факультета естественных наук и технологий Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова представили вниманию пользователей социальных сетей и посетителей музея многовековую историю формирования независимого Казахстана в образной форме театральных этюдов. Так, зрители получили возможность пережить ключевые моменты отечественной истории от сакских времён до наших дней.

Выступление молодёжного театра сопровождал иллюстративный материал в виде сюжетных произведений из коллекции ВКМИ. Своё видение истории ценителям искусства показали известные казахстанские живописцы и графики Марат Джунусов, Есенгали Садырбаев и Евгений Сидоркин.

– Искусство не только украшает наши будни, оно формирует духовное сознание народа, делает нас сильнее. Музейные коллекции – это история страны, воплощённая в скульптурах, картинах и книгах, – уверены специалисты музея.

Также в ходе мероприятия подвели итоги областного конкурса графического портрета «Алаш асылдары», который был приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан и 155-летию известного общественного и государственного деятеля, одного из лидеров национально-демократической партии «Алаш» Алихана Букейханова.

– Думаю, этот конкурс имеет неоценимое значение для жителей области, в частности молодёжи. Ведь он посвящён величайшим деятелям движения «Алаш», – сказал председатель конкурсной комиссии, руководитель отдела по работе с молодёжью Управления внутренней политики ВКО Еркебулан Балтабеков. – В течение короткого времени художникам удалось не только подробно изучить жизнь и творчество представителей казахской интеллигенции, но и искусно перенести все свои мысли на холсты – это удивительное умение.

Результаты конкурса превзошли все ожидания организаторов. Ведь участвовавшие в нём 17 художников из Усть-Каменогорска, Семея и Катон-Карагайского района создали 30 уникальных портретов (акварель, пастель, тушь, перо, гуашь, смешанные техники) и один эстамп в технике трафаретной печати. В числе конкурсантов молодые авторы творческого объединения «Жаңғыру» и студии Николая Аштемы, а также опытные художники, являющиеся членами Союза художников Казахстана.

– Зрители могли увидеть произведения авангардного и классического портретного жанров с образами известных представителей казахской интеллигенции тридцатых годов ХХ века, ставших жертвами политической системы СССР. Это лидер движения «Алаш» Алихан Букейханов, врач Халел Досмухамедов, писатели и политические деятели Миржакып Дулатов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, один из основоположников казахской лингвистики и литературоведения, Ахмет Байтурсынов, – пояснила специалист экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Лариса Мартынова. – Говорящий фон, сюжетные элементы, использованные в оформлении портретов, убедительно отражают реалии эпохи репрессий.

Согласно решению конкурсной комиссии, первое место присуждено Данияру Алдабергенову, Маржан Бакытбековой, Нуржану Султанбекову, Есболу Нурсадыкову и Куанышу Адильбеку. Второе призовое место заняли Ольга Плотникова, Николай Аштема, Ержан Турганбаев, Акерке Каримова, Кайсан Кадырбеков. Дипломантами третьей степени стали Кудаш Нурсадыков, Адилет Ниязбеков, Гульнар Бекбердинова, Мерей Кайнарулы, Лаззат Кендиржанова, Анатолий Бердюгин и Айбек Самарханов.

– В первую очередь хочется поблагодарить музей искусств за организацию этого конкурса. Нужно сказать, что подобные мероприятия, различные выставки проводятся здесь ежемесячно. Это большая работа, – отметил член Союза художников Казахстана, один из основателей творческого объединения «Жаңғыру», Кудаш Нурсадыков. – Мы готовились к конкурсу в течение месяца, отнеслись к поставленной задаче с большой ответственностью. Старались использовать разные техники, чтобы все работы отличались друг от друга.

По его словам, целью членов творческого объединения «Жаңғыру» было создать яркие, особенные портреты, которые пробуждали бы в людях, смотрящих на них, чувство патриотизма и гордость.

В тот же день были объявлены результаты литературного конкурса «Айналайын» на лучшее чтение произведений поэта, прозаика, политического деятеля Олжаса Сулейменова, посвящённого его 85-летию. В конкурсе принимали участие студенты высших учебных заведений и организаций технического и профессионального образования.

Обладательницей первого места стала студентка Усть-Каменогорского колледжа экономики и финансов Карина Садыкова. Второе место заняла студентка Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Татьяна Мартыненко, третье – студентка Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа Екатерина Андреева.

Участники, занявшие призовые места, были отмечены дипломами и памятными подарками. Отметим, спонсором обоих конкурсов выступила строительная компания ТОО «DK PROEKT».

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева