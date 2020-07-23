Искусственный ажиотаж

В Бородулихинском районе искусственный дефицит препаратов вызвали сами

жители.

В аптеках района не найти нужных лекарств: жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков. С момента введения карантина членами Комиссии партийного контроля районного филиала партии Nur Otan и специалистами сельских акиматов постоянно ведется мониторинг цен и соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в магазинах и аптеках. Специальная группа при объезде аптек района выявила дефицит препаратов первой необходимости (жаропонижающих, противовирусных и антибиотиков).

Как рассказали фармацевты, примерно две недели назад начался ажиотаж – люди набирали все вышеперечисленные препараты в большом количестве, не только противовирусные, но и антибиотики (однако вирусные инфекции ими лечить бесполезно). Да и отпуск антибиотиков должен проводиться только по рецепту.

Ещё раз хочется повторить: закупать в большом количестве препараты только для того, «чтобы было», не стоит, ведь есть люди, кому они действительно необходимы в данный момент.

Отметим, что поставки в аптеки Бородулихинского района недостающих лекарственных препаратов начались с 15 июля.

По заказу ОВП Бородулихинского района

Татьяна Катикеева

Бородулихинский район