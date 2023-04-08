Искусственное ограничение продажи на АЗС и «придерживание» топлива на нефтебазах: ситуацию с ГСМ обсудили в Правительстве

Меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, обсуждены на заседании Координационного центра под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил⬇️

🟢В настоящее время совокупные запасы дизельного топлива в республике составляют 309 тыс. тонн.

🟢В апреле ожидается производство еще 441 тыс. тонн.

📌Таким образом, общий объем дизеля в текущем месяце составит порядка 750 тыс. тонн, а прогнозное потребление – около 510 тыс. тонн с учетом нужд сельхозпроизводителей и КТЖ.

🔴На 7 апреля дизельное топливо отсутствовало на 415 АЗС, что составляет порядка 13% от общего количества – 3 163 объекта.

🔍 Для оперативного устранения нехватки Минэнерго были собраны заявки от акиматов регионов для дополнительного обеспечения заправочных станций топливом.

✅ Было также отмечено, что государством принимаются все меры по обеспечению стабильного производства на перерабатывающих предприятиях. В частности, был досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, уже начата отгрузка нефтепродуктов. Приоритет при этом отдается сельхозпроизводителям и АЗС в регионах, испытывающим нехватку топлива.

🔴По словам председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, дефицит, который возник в последние дни, связан с тем, что владельцы АЗС держат топливо на нефтебазах в ожидании предстоящего сокращения диспаритета цен. На частных нефтебазах удерживается 73% от имеющегося в наличии объема дизтоплива по стране.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил⬇️

🔍 За прошедшую неделю было проанализировано более 3 тыс. заправочных станций, особое внимание при этом уделено объектам, где имеются остатки топлива, но при этом снижается реализация. То есть отмечаются признаки ограничения продажи.

🔍 Всего по стране выявили 152 такие АЗС.

✅ По всем фактам принимаются меры реагирования.

Роман Скляр подчеркнул, что региональным штабам нужно действовать активнее, проводить регулярные рейдовые мероприятия.

«Спекуляции с ГСМ и «придерживание» топлива на нефтебазах категорически недопустимы, так как это напрямую влияет на энергетическую безопасность страны. Коллег из КГД, АФМ и АЗРК прошу усилить контроль за ситуацией на АЗС. При выявлении фактов неотпуска ГСМ при его наличии – не «церемониться» и наказывать по всей строгости закона. «КазМунайГазу» и КТЖ необходимо обеспечить своевременную и полноценную отгрузку и доставку с заводов заявленных объемов ГСМ, в особенности дизельного топлива», — сказал он.