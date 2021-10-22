Искусный мастер, хранящий традиции предков

Уже больше десяти лет ремесленник из Абайского района Айбын Жуматай занимается древним народным искусством – плетением камчи.

Айбын Жуматай родился в 1989 году в селе Кокбай. Окончил местную среднюю школу и в 2006 году поступил в колледж сервиса в Семее, где освоил специальность «Учитель черчения и труда». После он получил высшее образование в Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева на факультете архитектуры. На этом герой нашей статьи не остановился и в 2012 году поступил в Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (ныне Университет Шакарима) и учился по направлению «Профессиональное обучение».

С 2011 года молодой человек начал работать учителем рисования, черчения и труда в своём родном учебном заведении – средней школе имени Кокбая. Спустя несколько лет устроился в детскую художественную школу Абайского района и с тех пор преподаёт там. Учит детей рисовать, создавать скульптуры и, что самое интересное, ведёт занятия в кружке по изготовлению камчи.

– Главное, чтобы у учеников было желание, тогда научиться древнему искусству им не составит особого труда. Думаю, что умение плести камчу или заниматься каким-либо другим подобным делом, есть в крови у каждого казаха. Ведь наши предки были настоящими мастерами, – говорит Айбын Жуматай.

Плести камчу мастер декоративно-прикладного искусства научился ещё в детстве. Однако в профессиональном плане начал заниматься этим ремеслом только в 2011 году. Его наставником стал один из жителей села Кокбай, талантливый умелец Жаркын Жаукенов. Сейчас они всё также являются коллегами, работают в одной школе.

По словам нашего собеседника, одну камчу можно сплести примерно за два часа. Конечно, если речь идёт о человеке, который занимается этим давно. Новичку времени на изготовление может понадобиться куда больше.

Стержень камчи обычно делают из ноги косули, рогов сайгака либо таволги. Сам мастер чаще привык использовать последний материал. Вторую основную деталь камчи – плеть – создают из сыромятной кожи (қайыс).

– Плету камчу из шести, восьми кожаных полос. Также плёл из 12 полос дүре қамшы. Количество полос может быть бесконечным, – поделился Айбын. – Кто-то придумывает свою изюминку, добавляя металлические элементы к изделию в качестве украшения. Конечно, у каждого мастера должен быть свой почерк. Лично я больше придерживаюсь древнего классического стиля.

При этом он уверен, что важнее и труднее всего в этой работе придумывать что-то своё, а не копировать чью-то работу.

Можно с уверенностью сказать, что у мастера по плетению камчи из Абайского района есть свой неповторимый стиль. Ведь его не раз приглашали для участия в различных конкурсах, фестивалях и выставках. Он довольно частый гость в Восточно-Казахстанском областном музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых. Здесь он проводит обучающие занятия. Кроме того, его работы выставлялись в Восточно-Казахстанском музее искусств.

Одним из основных его достижений на творческом пути является победа в номинации «Жас шебер» на областной ярмарке ремесленных изделий «Шығыс сувенирі». В 2017 году умелец участвовал в фестивале «Алтай базары» в Усть-Каменогорске, тогда он уже становился героем публикации в «Рудном Алтае». В том же году он посетил международную специализированную выставку EXPO – 2017.

– В выставке участвовали 20 мастеров декоративно-прикладного искусства из Восточно-Казахстанской области. В их числе был и я. Мы показывали мастер-классы, выставляли на продажу свои изделия. Многим гостям, специально прибывшим в столицу, чтобы посетить это грандиозное событие, полюбились наши работы, – вспоминает Айбын Жуматай. – Один иностранец, к сожалению, не помню, из какой он страны приехал, попросил научить его видам плетения. Рядом с ним был переводчик, поэтому я сумел дать ему несколько уроков.

Как отмечает ремесленник, заказы на изготовление камчи к нему поступают из Усть-Каменогорска, Нур-Султана и само собой из разных уголков Абайского района. Кто-то приобретает это изделие в декоративных целях как дополнение к интерьеру, многие покупают, чтобы использовать в хозяйстве. Ведь, прежде всего, камча – это средство управления лошадью.

– Нельзя сказать, что камча – очень популярное изделие, которое пользуется колоссальным спросом. Тем не менее, мы точно знаем, что у каждой камчи, которую мы сплели, есть свой хозяин, – подчеркнул мастер.

Также он добавил что нужно знать традиции, связанные с камчой. Рассматривать этот предмет можно как знак уважения и почёта, поэтому его так часто дарят гостям, приехавшим из далека.

Камчу использовали и при сватовстве. Послы жениха вешали камчу на решётку юрты, где жила невеста. Если отец девушки возвращал камчу, это означало отказ. Оставленная камча говорила о согласии, и считалось, что живущая в юрте невеста просватана.

Вместе с тем раньше, когда люди спрашивали друг у друга дорогу, нужное направление принято было показывать камчой, а не указательным пальцем, как сейчас.

– Чтобы национальное искусство продолжало расти и развиваться, необходима существенная поддержка со стороны государства. Этому вопросу нужно уделять больше внимания. Иначе трудно будет сказать, какое будущее его ждёт, – считает Айбын Жуматай. – Раньше рисование и труд были отдельными уроками. Теперь это один предмет под названием «Урок художественного труда», часы сократились. Надеюсь, что казахское народное ремесло не забудется. Наша обязанность – передавать ценные знания другим поколениям.

По мнению мастера, отличным выходом может стать издание книги о тонкостях искусства плетения камчи, которую написали бы мастера со всего Казахстана, занимающиеся этим ремеслом.

У Айбына Жуматая много планов на будущее. К примеру, однажды он хотел бы начать создавать ювелирные украшения.

– Всему своё время. Прежде чем приступить к какому-то делу, нужно хорошенько обучиться, – подытожил он.

Гульжан Естаева

Фото из архива редакции