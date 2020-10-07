Искра, дым, эвакуация 

В областном центре из-за пожара в электрощитовой жилого дома спасателям пришлось эвакуировать людей.

Из-за сильного задымления потребовалось эвакуировать пять человек (трое из них – дети). К счастью, благодаря профессиональным и своевременным действиям спасателей обошлось без пострадавших.

– Пожар произошёл утром в жилом пятиэтажном доме на улице Кабанбай батыра, – сообщили в Управлении по ЧС Усть-Каменогорска. – В подъезде на втором этаже горели детали электросчётчиков, изоляция электропроводов. Как результат – сильное задымление, потребовалась эвакуация жителей. Её оперативно провели пожарные ПЧ № 6 Александр Полторанин и Сергей Никулин.

Общая площадь пожара составила всего половину квадратного метра. Причину возникновения устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории СПиАСР ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Чтобы избежать подобных случаев и не допустить возникновения пожаров в электрощитовых, следует выполнять рекомендации спасателей: не хранить в электрощитовых или около электрощитов горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Ведь при коротком замыкании они могут загореться

и способствовать быстрому распространению пламени.

При обнаружении возгорания следует незамедлительно обратиться по телефонам 101 или 112.

Дмитрий Одинцов