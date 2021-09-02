Исключить все риски

Увеличить темпы вакцинации в регионе поручил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Глава региона провёл совещание с акимами городов и районов, на котором предметно обсуждён ход массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Так, на сегодняшний день прививку получают почти 11 тысяч человек в сутки. Кстати, это самый высокий показатель в стране.

Однако Даниал Ахметов отметил, что необходимо увеличить темпы вакцинации до 12 тысяч человек в сутки. Прежде всего, это связано с началом нового учебного года в традиционном формате.

– Мы не можем допустить, чтобы наши дети подвергались риску заражения. Нужно проконтролировать, чтобы поликлиники, получившие госзаказ на проведение вакцинации, лучше работали с прикреплённым контингентом. Важно, чтобы этот вопрос контролировали и акимы городов и районов, и Управление здравоохранения ВКО, и фонд ОСМС, – подчеркнул аким области.

К слову, в регионе провели анализ деятельности поликлиник Усть-Каменогорска и Семея с момента начала прививочной кампании. Оказалось, что пять медучреждений областного центра и восемь больниц Семея не выполняют и 50 процентов государственного заказа. Несмотря на то, что все без исключения получили его в срок и в полном объёме.

Даниал Ахметов отметил, что проблема заключается в неудовлетворительной работе участковых врачей и руководства этих поликлиник – не проводится разъяснительная работа среди населения.

– Управление здравоохранения совместно с ФОМС подготовят приказ, согласно которому те поликлиники, которые не выполняют госзаказ, не будут получать за него деньги в полном объёме. Это справедливо, потому что средства должны быть направлены только на выплату заработной платы, а не на другие нужды. Уже сейчас 13 поликлиник получат только 70 процентов от госзаказа, хотя, повторюсь, раньше получали сто. Нужно было просто хорошо выполнять свою работу, – подчеркнул глава региона.

Добавим, что в других городах и районах области проведут аналогичный анализ деятельности медучреждений.

Также Даниал Ахметов остановился на вопросах инфляции. Отметим, ситуация с ростом цен по многим позициям, особенно на социально значимые продукты питания, неоднозначная. Это либо необоснованное повышение цен, либо работа перекупщиков. Глава региона поручил детально разобраться в сложившейся ситуации.

Александра Исаева

Фото пресс-службы акимата ВКО