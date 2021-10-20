Стоп, коррупция

Исключить любые риски

20.10.2021
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Коллаж Анны Ерёминой

С начала текущего года Антикоррупционная служба ВКО зарегистрировала свыше 80 коррупционных преступлений. Большая часть их них – по фактам взяточничества.  

В Департаменте Агентства по противодействию коррупции по ВКО состоялся брифинг по итогам работы за январь – сентябрь 2021 года. Как было отмечено, ведомство завершило этот период с положительным сальдо по всем направлениям.

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

По информации первого заместителя областной антикоррупционной службы Жигера Байдилдина, за 9 месяцев текущего года в рамках деятельности оперативно-следственных подразделений ведомством зарегистрировано 93 преступления. Из них 81 коррупционное, или 87,1 процента от общего количества. Основную массу зарегистрированных преступлений составляют факты хищения – 32 и взяточничество – 48. К составу особо тяжких и тяжких коррупционных преступлений относятся 60 фактов от общего числа.

– За совершение коррупционного преступления привлечены к уголовной ответственности 64 лица, – сообщил Жигер Байдилдин. – Из них один – первый руководитель республиканского уровня, шесть – областного, городского и районного уровня – три руководителя и сельского – один.

По результатам своевременно проведённых оперативных мероприятий выявлено шесть фактов системной коррупции, по которым 10 лиц привлечены к уголовной ответственности.

В прошлом году по фактам вмешательства в деятельность субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрировано шесть фактов, по которым два лица признаны судом виновными. По ним защищены права четверых предпринимателей.

В ходе оперативного сопровождения государственных программ выявлено 15 коррупционных преступлений.

По данным спикера, в прошлом году в суд было направлено 75 уголовных дел. Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 812,4 млн тенге.

В соответствии со ст. 200 УПК РК по уголовным делам внесено в государственные органы 35 представлений. Из них рассмотрено 31 представление (95,5%). С участием руководства Департамента в трудовых коллективах проведено 14 встреч, на которых рассмотрены 15 представлений с привлечением к дисциплинарной ответственности семи должностных лиц.

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

По линии превенции, с целью выявления причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям, в сентябре этого года в деятельности департамента начат внешний анализ коррупционных рисков в РГУ «Инспекция транспортного контроля по ВКО» (с начала года проведено 10 внешних анализов коррупционных рисков).

Проведён антикоррупционный мониторинг в сфере распределения удешевлённого дизельного топлива. Как итог, выявлены коррупционные риски в деятельности уполномоченных органов по вопросам правомерности при определении объёма дизтоплива, прозрачности выбора оператора, а также непропорционального распределения ГСМ.

Особое внимание превентивного блока, по словам Жигера Байдилдина, уделено ценовому мониторингу государственных закупок. С начала года в результате проведённых мероприятий экономия бюджетов госорганов составила 2 млрд 260 млн тенге.

Под антикоррупционное сопровождение вошло ещё одно предприятие области – ТОО «КазЭлектроМаш» (с начала года заключено 46 соглашений об антикоррупционном сопровождении с общей суммой инвестиций 334,1 млрд тенге.)

– В рамках комплексного плана по продвижению культуры добропорядочности на 2021 год, в целях популяризации ценностей добропорядочности в семье нами проведён конкурс «Парасатты отбасы», – проинформировал представитель ДАПК ВКО. – Также состоялись конкурсы проектов среди студентов вузов, конкурс на лучший ролик в TikTok и социальный видеоролик на антикоррупционную тематику.

В учреждениях образования проведён «Час добропорядочности» с участием заслуженного мастера спорта РК по қазақ күресі, призёра международного турнира «Алем Барысы», двукратного победителя турнира «Қазақстан Барысы» и трёхкратного обладателя Кубка мира Айбека Нугымарова.

В рамках проекта «Адал көмек» специалисты ведомства провели 71 прямой эфир по разъяснению норм законодательства. Бесплатная юридическая консультация оказана 34 гражданам области.

Ерик Абитов  

Коллаж Анны Ерёминой

20.10.2021
12

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