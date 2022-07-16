Образование

Инженеры международного уровня

16.07.2022
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В ВКТУ им. Д. Серикбаева прошла отчётная встреча руководства вуза с населением и общественностью.

И. о. председателя правления – ректора ассоциированный профессор, кандидат технических наук Сауле Рахметуллина поделилась итогами проделанной в 2021 году работе и озвучила планы на следующий учебный год. Во встрече приняли участие представители общественных организаций, предприятий региона, государственных органов, предприниматели, студенты, родители студентов и абитуриентов.

Как отметила Сауле Рахметуллина, текущий год для университета стал знаменателен тем, что Президентом страны обозначен приоритет на инженерные специальности.

– Количество грантов на технические специальности увеличено до 60 процентов от общего числа, выделено 10 тысяч грантов для абитуриентов из западных регионов для обучения в других регионах, в том числе и в ВКО, – проинформировала она. – Выделяется 450 грантов местных исполнительных органов, из которых 60 процентов – на технические специальности.

Восточно-Казахстанский технический университет позиционирует себя как практико-ориентированный вуз, готовящий квалифицированные технические кадры. Показатель трудоустройства выпускников вырос в отчётном году и составил 96 процентов. Для этого коллективом вуза было проделано немало академической работы, а также реализованы проекты по улучшению инфраструктуры университета.

Университет укрепил свои научные связи путём консолидации с НИИ и коммерциализации научных результатов. Оказывается государственная поддержка науке через грантовое финансирование. Глобальная цель университета на предстоящий учебный год – сделать привлекательным и конкурентоспособным национальное инженерное образование в масштабе Центральной и Юго-Восточной Азии.

– Мы совместно с партнёрами выступаем инициаторами Общества инженеров Казахстана для признания инженерного образования на мировом уровне и профессиональной сертификации инженеров, – поделилась Сауле Рахметуллина. – Для этого будем дальше улучшать основные составляющие качества инженерного образования.

В новом году ВКТУ планирует расширить границы сетевой инженерной школы с выходом на Алматинскую и Туркестанскую области, область Абай. Данный проект, по мнению руководства вуза, значительно повышает уровень базовой школьной подготовки абитуриентов, выбирающих технические специальности.

Создаются условия, в которых учёные и студенты имеют возможность предложить конкретные продукты, технологии, опытные образцы, выполняя научные исследования по потребностям предприятий, организаций региона, страны. На перспективу для всего мирового сообщества специалисты вуза стараются решать задачу импортозамещения.

– Уже сегодня 35 штук изготовленных опытных образцов имплантатов переданы в ННЦ ТО для проведения клинических испытаний, 19 пациентам они успешно установлены, – сообщила и. о. ректора. – Совместно с Медицинским университетом Семей разрабатывается проект по импортозамещению медицинских инструментов для хирургии. Он предусматривает изготовление таких инструментов по патенту специалистов медуниверситета. С нашей стороны будут обеспечены технические возможности и оборудование.

По мере готовности проект будет представлен потенциальным инвесторам.

Ерик Абитов

16.07.2022
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