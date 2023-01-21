Инвестиции в здоровье

За прошедшие три года в Катон-Карагайском районе приобрели специальное медицинское оборудование на общую сумму 556 млн тенге.

Это позволило заметно обновить имеющуюся материально-техническую базу сферы здравоохранения в интересах местного населения и медработников.

Закупкой современной медицинской техники помощь лечебным учреждениям района не ограничивается. По официальной информации районного акимата, также в прошлом году осуществлён капитальный ремонт медицинских пунктов в сёлах Кызыл-Жулдыз, Акмарал и Орнек.

Одновременно разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт медицинских пунктов в Ново-Хайрузовке, Уштобе.

Забота о здоровье местных жителей проявляется ещё и в том, что помимо капитального ремонта существующих объектов здравоохранения планируется строительство новых медицинских учреждений.

К примеру, подобные объекты будут возведены в 2024 году в сёлах Майемер и Барлык. Если первый населённый пункт расположен вдоль оживлённой республиканской трассы, то второй – в нижнем течении таёжной реки Бухтармы. В обоих сёлах медицинские пункты востребованы местными жителями, и их появление значительно улучшит уровень оказания необходимых медицинских услуг.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район