Инвестиции в общее дело

С 1 июля 2023 года ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги.

Зимой мы все стали свидетелями того, каким сложным для региона оказался прошедший отопительный сезон. Из-за халатного отношения руководства Риддер ТЭЦ единственный теплоисточник, который обеспечивал теплом весь город, из-за аварийных ситуаций десятки раз останавливал свою работу. Чтобы произвести срочный ремонт изношенного оборудования, пришлось вводить режим ЧС техногенного харастера.

Возникали проблемы с отоплением и в областном центре. Жители небольших микрорайонов жаловались, что в квартирах становилось холодно в самый пик морозов. Как поясняли специалисты, оборудование теплоисточников не справлялось с такой нагрузкой.

Всё это говорит об одном – настала пора направить максимальные усилия на восстановление и модернизацию коммунального сектора региона.

И такая ситуация сложилась не только в ВКО. Большинство ТЭЦ в Казахстане находятся в плачевном состоянии, более 1,5 тыс. километров тепловых сетей нуждаются в замене и капитальном ремонте. В среднем по республике износ теплосетей достиг 75%.

Напомним, по итогам проведённого в конце прошлого года анализа технического состояния 37 ТЭЦ в Казахстане 19 ТЭЦ вошли в «красную зону», 11 – в «жёлтую» и 7 – в «зелёную». При этом учитывались 4 критерия: срок эксплуатации, износ оборудования, количество технологических нарушений, деффицит кадров из-за низкой зарплаты.

В этой связи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в течение ближайших трёх лет максимально модернизировать теплоисточники и тепловые сети во всех регионах страны.

«Энергообъекты, находящиеся в государственной собственности, должны быть отремонтированы за счёт бюджета. Частные объекты нужно модернизировать за собственный счёт в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». Правительство обязано в оперативном порядке приступить к решению этой задачи», – подчеркнул Глава государства во время расширенного заседания Правительства РК, состоявшегося в декабре 2022 года.

Применение принципа «Тариф в обмен на инвестиции», по мнению специалистов, поможет в сжатые сроки провести масштабный ремонт и реконструкцию теплоисточников и тепловых сетей в том числе и в нашем регионе.

О том, как будет работать программа «Тариф в обмен на инвестиции» и что изменится с 1 июля 2023 года, рассказала заместитель руководителя Департамента по регулированию естественных монополий по ВКО Жумагуль Мусипова.

– На сегодняшний день четыре базовых субъекта Усть-Каменогорска подали заявки на изменение тарифа до истечения его срока действия на основании изменения инвестиционных программ, роста стоимости стратегических товаров, расходов на содержание новых объектов, полученных от местных исполнительных органов, и изменения заработной платы работникам по среднеотраслевому уровню в регионе согласно данным статистики, – сообщила Жумагуль Мусипова.

В целом, по данным ведомства, заявленный рост тарифов с учётом всех составляющих обозначен в сфере теплоснабжения – 36%, водоснабжения – 20% и водоотведения – 21%.

– Данные заявленные субъектами проекты не являются окончательными и могут быть изменены по итогам анализа департаментом подтверждающих документов и расчётов, прилагаемых к заявке, и их экономической обоснованности. Все проекты заявок на изменение тарифов рассматриваются в соответствии с правилами их формирования, и необоснованного роста тарифов департамент не допустит, – заверила Жумагуль Мусипова.

Как отметила Жумагуль Мусипова, программа «Тариф в обмен на инвестиции» предусматривает привлечение инвестиций в отрасль за счёт собственников имущества, увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий, дальнейшее регулирование путём стимулирования внедрения передовых инноваций в сферу естественных монополий.

– По уровню износа сетей в «красной» и «жёлтой» зоне находятся сразу несколько коммунальных предприятий Усть-Каменогорска. Это – ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» с износом 67%, ТОО «Согринская ТЭЦ» с износом 63%, АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» с износом 65% и ГКП «Өскемен Водоканал» с износом сетей водоснабжения 62% и водоотведения 81%. Учитывая этот факт, департамент совместно с профильными ведомствами рассмотрели заявки на изменение инвестиционных программ на 2023 год этих коммунальных предпрятий, – пояснила Жумагуль Мусипова.

По её словам, рассматривая поступившие заявки, члены комиссии обращали особое внимание на инвестиционную программу каждого предприятия, а также оценивали реальное состояние теплоисточников и инженерных сетей. Здесь роль играло и наличие у предприятия проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ по конкретным проектам, а также наличие заключения государственной экспертизы по этим ПСД. Всё это говорило о том, что средства, которые будут вкладываться в инвестпрограмму, пойдут именно на замену и реконструкцию изношенного оборудования и сетей, а не на подготовку документации.

По представленным заявкам, в обмен на увеличение тарифа, ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» в рамках собственной инвестиционной программы намерено вложить в реконструкцию теплоисточника и тепловых сетей 1 млрд тенге, такая же сумма предусмотрена и в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети». За счёт увеличения тарифа ТОО «Согринская ТЭЦ» намерено вложить 482 млн тенге в модернизацию изношенного оборудования своего предприятия.

Что касается ГКП «Өскемен Водоканал», то их инвестпрограмма разделена на два этапа. Первый – в 2023 году – рассчитан на вложение 64 млн тенге за счёт увеличения тарифа. Основные же траты на инвестпрограмму лягут на 2024 год. Здесь планируется направить 1,73 млрд тенге, что, скорее всего, потребует ещё одного увеличения тарифа в первом квартале 2024 года.

Так, в текущем году ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» в план мероприятий своей инвестиционной программы включило ремонт четырёх единиц оборудования, закуп ещё двух, а также строительство одного нового объекта. Эти меры снизят износ оборудования предприятия на 0,3%. Ну а если учесть ремонт шести котлоагрегатов и 10 объектов дополнительного оборудования, то износ по предприятию снизится на 2,5% уже к концу 2023 года.

ТОО «Согринская ТЭЦ» на 2023 год планирует отремонтировать два котлоагрегата и несколько единиц оборудования, что в итоге снизит его износ на 2,2%. Инвестиционная программа АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» в текущем году предусматривает ремонт 3,2 км сетей, замену 66 единиц и закуп 45 единиц оборудования (снижения износа на 0,8%). Кроме того, будут проведены работы по ремонту 3,3 км сетей за счёт увеличения тарифа и ещё 3,5 км сетей за счёт кредитных средств ЕБРР и помощи бюджета. В целом, в течение текущего года в Усть-Каменогорске намерены заменить 10 км тепловых сетей и 11 единиц сопутствующего оборудования, что позволит снизить их износ на 2%.

ГКП «Өскемен Водоканал» по инвестиционной программе на 2023–2024 годы по водоснабжению предусматривает ремонт 3,9 км сетей и 430 единиц оборудования. Увеличение тарифа позволит реализовать ряд дополнительных мероприятий, например, заменить еще 13,4 км. Параллельно будут вестись ремонтные работы по модернизации системы водоотведения, где планируется провести реконструкцию 10,2 км сетей и заменить или отремонтировать 108 единиц оборудования. Износ снизится на 2,8%.

– Целевое использование дополнительных привлечённых инвестиций позволит уже в 2023 году сократить износ тепловых сетей и источников тепловой энергии на 2% в Усть-Каменогорске, – отметила Жумагуль Мусипова.

Вместе с тем, как подчеркнула заместитель руководителя департамента, оно будет жёстко контролироваться в рамках рассмотрения отчётов.

Помимо увеличения тарифа в реконструкцию и модернизацию предприятий коммунального сектора будут инвестироваться серьёзные бюджетные средства. В частности, реконструкцию сетей теплоснабжения и водоснабжения Усть-Каменогорска, а также работы по реконструкции сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Риддера.

– Принятые меры по увеличению финансирования коммунального сектора за счёт увеличения тарифа и поддержки государства позволят в короткие сроки улучшить состояние сетей, оборудования и котлоагрегатов, обеспечить бесперебойное оказание коммунальных услуг, повысить качество и надёжность оказываемых услуг. Иными словами, жители ВКО перестанут со страхом думать о приближающейся зиме, о том, как морозы скажутся на работе теплоисточников и тепловых сетей. Мы с вами будем жить в тепле и уюте, – говорит Жумагуль Мусипова.

Она также дополнила, что в рамках реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» планируется поддержка нуждающихся слоев населения, в том числе через механизм оказания жилищной помощи, с учётом ожидаемого роста тарифов.

Екатерина Гуляева

Коллаж Анны Ерёминой