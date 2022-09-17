Правительство РК продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Наиболее оперативно реализуются цели третьего, социального, блока – «Стратегические инвестиции в будущее страны», начинающегося с фразы: «Люди – главная ценность нашей страны».

оплата выше, нагрузка меньше

«…Следует принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей.

При этом нужно установить чёткие требования к специалистам данной сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку».

С 1 января 2023 года по поручению Президента ещё на 25 процентов увеличится зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования, сообщили в Министерстве просвещения РК.

Напомним, по поручению Главы государства заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25 процентов. За это время доход учителей увеличился в два раза.

– Ежегодное повышение заработной платы даёт положительный эффект. В профессию стали приходить лучшие выпускники школ. Средний балл ЕНТ абитуриентов значительно увеличился, и в разы выросло количество обладателей знака «Алтын белгі», поступающих на педагогические специальности. С января 2023 года зарплата педагогов увеличится ещё на 25 процентов. Кроме того, к зарплате устанавливаются доплаты: за квалификационную категорию – от 30 до 50 процентов от должностного оклада, за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество, – сообщил директор Департамента финансов и бюджетного планирования Минпросвещения РК Галымжан Молдаш.

Он отметил, что предусмотрены ежемесячные доплаты и учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время.

Что касается снижения нагрузки, то в Министерстве просвещения подписан приказ, который минимизирует количество документов, обязательных для ведения педагогами детских садов.

Напомним, в 2020 году подобный перечень был утверждён по уровням среднего, технического и профессионального образования. Например, учитель школы ежедневно должен вести только два документа: школьный журнал (электронный) и поурочный план.

Однако по уровню дошкольного образования подобный перечень не регламентировался, и соответственно была проблема с большим количеством документов, перечень которых зависел от видения и понимания их важности руководством детских садов.

Теперь воспитатель должен вести только перспективный план на учебный год (заполняется один раз в год); циклограмму воспитательно-образовательного процесса (заполняется на одну неделю); индивидуальную карту развития ребёнка на учебный год по результатам диагностики (стартового, промежуточного, итогового замеров), которая заполняется и ведётся по мере необходимости.

Отныне законодательно утверждена ответственность за истребование других документов. Административный штраф составляет от 20 до 120 МРП.

Про вузы и общежития

«Следующий чувствительный вопрос – обеспечение студентов общежитиями.

Для решения этой проблемы нужно активно внедрять механизм государственно-частного партнёрства с вузами и строительными компаниями».

О ситуации в этой сфере на заседании Правительства доложил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

– За 2018-2021 годы введено в эксплуатацию 124 общежития на более чем 30 тысяч мест. При этом 39 из них – частные, построены на деньги инвесторов. На данный момент 63 процента планируемых к сдаче общежитий строятся за счёт частных денег, – сказал министр.

По его словам, для повышения привлекательности и эффективности строительства общежитий с привлечением государственно-частного партнёрства предлагается несколько мер. Они должны оптимизировать расходы республиканского бюджета на целевое строительство и активизировать инвестиции малого и среднего бизнеса. Аналогичная мера показала результативность в механизме строительства частных школ.

– Нормативно будут закреплены требования к вузам для получения государственного гранта при условии обеспеченности общежитиями, – отметил Саясат Нурбек.

Студентам будет предоставлена возможность получения образовательного кредита под 2-3 процента годовых.

Министр также сообщил о необходимости разработки по предоставлению дифференцированных образовательных грантов. Ведь, по статистике, число выпускников школ к 2030 году возрастёт более чем в два раза – со 140 до 300 тысяч.

Перезагрузка систем

«Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему… Потребуется скорректировать и систему социального обеспечения».

В Министерстве труда и социальной защиты населения прошла очередная встреча c активистками движения Казахстана за снижение пенсионного возраста женщин до 58 лет. На ней министр Тамара Дуйсенова представила меры по реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании. Это приостановление запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года до 2028 года и увеличение совокупной пенсии в среднем на 27 процентов в течение последующих трёх лет. Что коснётся более двух миллионов состоявшихся пенсионеров, а также будущих пенсионеров, имеющих трудовой стаж до 1998 года.

Министр также напомнила действующие законодательные основы раннего выхода на пенсию, в том числе путём заключения договора пенсионного аннуитета при достаточности пенсионных накоплений. Она рассказала о начатой совместной работе с Национальным банком РК по пересмотру параметров, используемых при определении стоимости пенсионного аннуитета в целях обеспечения его большей доступности для граждан.

Также был рассмотрен вопрос возможности распространения опыта КТЖ по предоставлению лицам предпенсионного возраста досрочного выхода на пенсию. При этом работодатель, согласно коллективному договору, обязуется осуществлять выплаты работнику до достижения им общеустановленного пенсионного возраста.

Тамара Дуйсенова сообщила об изменениях в проекте министерства «Серебряный возраст». В его рамках женщины трудоустраиваются в качестве индивидуальных помощников, социальных работников по уходу, консультантов по социальной работе, наставников для молодых работников. Со следующего года в нём смогут участвовать люди старше 50 лет, тогда как сейчас толькостарше 58 лет.

Период участия в этом проекте будет засчитываться в трудовой стаж, а сумма выплаты в размере 30 МРП (100 тысяч тенге в 2023 году) будет рассматриваться как доход при исчислении пенсии. Таким образом, женщины при выходе на пенсию будут получать не 20 тысяч тенге как сейчас, а до 70 тысяч тенге в зависимости от стажа участия в проекте.

Для тех, кто не имеет трудового стажа до 1998 года, будет введена новая условно-накопительная пенсия. Выплаты из этой системы будут происходить за счёт дополнительных взносов работодателей в пользу своих работников.

В Министерстве труда и социальной защиты населения считают, что предпринимаемые меры позволят обеспечить адекватными размерами пенсий не только состоявшихся, но и будущих пенсионеров.

Айгуль Биданова

Фото Тлеубека Шаяхмета