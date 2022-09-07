Инвестиции в своё будущее

Можно ли обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии? Можно, если позаботиться об этом заранее, уверяют специалисты областного филиала АО «ЕНПФ». Они продолжают отвечать на наиболее популярные вопросы читателей о нюансах пенсионной системы.

– Я – индивидуальный предприниматель, регулярно отчисляю за своих сотрудников обязательные пенсионные взносы. Слышал, что теперь эту процедуру можно проводить с помощью сайта ЕНПФ…

– В целях удобства для работодателей на сайте ЕНПФ в разделе «Личный кабинет» функционирует «Кабинет юридического лица». Этим сервисом могут пользоваться физические лица со статусом индивидуального предпринимателя при наличии у них ЭЦП, первые руководители, имеющие право подписи, или лица, наделённые правом подписи финансовых документов, при наличии ЭЦП для юридических лиц.

«Кабинет юридического лица» позволяет работодателям формировать, редактировать и отправлять на печать платёжные поручения по оплате всех видов взносов в ЕНПФ: обязательных пенсионных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов.

Здесь можно увидеть список работников, по которым необходимо направить платежи в ЕНПФ, с возможностью редактирования (удаления и добавления работников). Кроме того, сервис позволяет просмотреть в истории платежей все данные по ранее сформированным платёжным поручениям.

Свою страничку можно дополнить информацией по профилю вашей компании, например, добавить адрес организации, контактные данные (номер телефона) и адрес электронной почты, подать обращение на портал Е-отініш и получить обратную связь, а также увидеть отчёт о совершённых действиях и внесённых изменениях за любой период.

Также у пользователей сервиса появилась возможность со странички «Кабинет юридического лица» по прямой ссылке перейти в информационно-справочные базы (ссылки на регулирующие нормативно-правовые акты, памятки и инструкции, бланки заявлений). То есть, нет необходимости покидать Кабинет для поиска необходимой информации.

– Являюсь инвалидом второй группы. Получаю пособие по инвалидности. Хотел бы получать ещё выплаты из своих накоплений в ЕНПФ. Что для этого необходимо?

– Лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, установленные бессрочно, при наличии пенсионных накоплений в ЕНПФ, вправе получать пенсионные выплаты за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) по установленному графику.

Кроме того, лица, имеющие инвалидность, независимо от группы и срока установления инвалидности, могут получать пенсионные выплаты из ЕНПФ из накоплений, сформированных за счёт добровольных пенсионных взносов.

Подать заявление на выплату пенсионных накоплений можно обратившись в офис ЕНПФ лично или через поверенное лицо, а также по почте. Удобнее всего подать заявление на получение накоплений через сайт enpf.kz в режиме онлайн. Для этого необходимо наличие актуальной электронной цифровой подписи, получить которую можно также дистанционно на портале egov.kz.

ЕНПФ самостоятельно проверяет наличие инвалидности у получателя путём получения сведений из централизованного банка данных системы учёта инвалидов через «Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (далее – ГК) в рамках соглашения, заключённого между ГК и ЕНПФ, посредством веб-сервиса.

Отметим, что в ЕНПФ организовано выездное обслуживание для лиц, имеющих инвалидность 1-2 группы бессрочно. При этом осуществляется предварительная консультация, в том числе проверка на возможность получения услуг дистанционно, без выезда.

– В связи со смертью близкого мне человека как могу оформить в наследство его пенсионные накопления из ЕНПФ?

– В соответствии со статьями 31, 32, 33 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления за счёт обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Наследование пенсионных накоплений осуществляется по завещанию или по закону. Когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных гражданским законодательством, имеет место наследование по закону.

Согласно разделу 6 (Наследственное право) Гражданского кодекса Республики Казахстан, для приобретения наследства наследник должен его принять путём подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия, то есть в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Для упрощения процедуры, а также оптимизации взаимодействия между ЕНПФ и нотариусами по данным вопросам между Министерством юстиции РК, Республиканской нотариальной палатой, АО «НИТ» и ЕНПФ заключён Договор о взаимодействии государственной информационной системы «Единая нотариальная информационная система «Е-нотариат» и информационной системы ЕНПФ (далее – Договор).

В рамках Договора нотариусы посредством реализованного сервиса могут направлять в режиме онлайн запросы в ЕНПФ для получения сведений об остатках и о движениях денег на индивидуальных пенсионных счетах (далее – ИПС) умерших лиц, без направления письменных запросов.

После получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство в виде пенсионных накоплений, имеющихся на ИПС умершего лица, наследнику или его доверенному лицу необходимо обратиться с пакетом документов в ЕНПФ. Полный перечень представлен на сайте АО «ЕНПФ».

Если перечень документов наследником представлен в полном объёме, ЕНПФ осуществляет выплату в течение 10 рабочих дней со дня приёма либо поступления в ЕНПФ документов.

Важно отметить! Выплата наследуемых пенсионных накоплений осуществляется исключительно на основании поданных в ЕНПФ документов; ЕНПФ, а не другими физическими или юридическими лицами; на банковский счёт самого наследника, в том числе в случае, если получателем пенсионных выплат является несовершеннолетнее или недееспособное/ограниченно дееспособное совершеннолетнее лицо. Выплата пенсионных накоплений на банковский счёт другого лица, даже законного представителя (опекуна/попечителя) или поверенного, не допускается.

Наследник либо его доверенное лицо, в том числе на основании свидетельства о праве на наследство, вправе получить в ЕНПФ информацию о состоянии пенсионных накоплений умершего лица в виде выписки с ИПС с QR-кодом, который содержит веб-ссылку на электронный вариант выписки с ИПС, удостоверенный электронной цифровой подписью уполномоченного лица ЕНПФ. При этом веб-ссылка для проверки подлинности представленной выписки с ИПС доступна в течение одного месяца со дня выдачи выписки с ИПС.

– Слышала, что сейчас существует совместный пенсионный аннуитет. Мы с мужем хотели бы объединить свои пенсионные накопления, так как у меня недостаточно средств для перевода в аннуитет. Как можно это сделать?

– Совместный аннуитет – это продукт, подразумевающий участие в договоре пенсионного аннуитета двух страхователей (застрахованных), являющихся супругами или близкими родственниками в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье».

Совместный аннуитет в отличие от классического пенсионного позволит объединить пенсионные накопления и перераспределить доходы по договору пенсионного аннуитета.

Цель совместного аннуитета – обеспечение доступности пенсионного аннуитета. Близкие родственники, а также семейные пары могут воспользоваться данным продуктом, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то посредством совместного пенсионного аннуитета оба супруга обеспечат себе пожизненные выплаты.

При заключении совместного договора пенсионного аннуитета для каждого супруга страховые выплаты фиксируются по отдельности и составляется персональный график страховых выплат.

Супруги будут получать пожизненно ежемесячные страховые выплаты, в том числе в случае расторжения брака (супружества) в размере, установленном графиком страховых выплат, совместный размер которых не может быть ниже 1,4-кратного размера прожиточного минимума (ПМ), действующего на дату заключения договора пенсионного аннуитета.

В случае смерти одного из супругов второй продолжит получать свои персональные страховые выплаты по графику согласно совместному договору пенсионного аннуитета (не менее 0,7 ПМ).

– В связи с переменой места жительства я перестал получать выписку со своего счёта по почте, какие ещё есть способы получения информации о состоянии пенсионных накоплений?

– Для того чтобы и далее получать выписку посредством почтовых конвертов, необходимо сообщить свой новый адрес в ЕНПФ, иначе выписка, направленная по почте на старый адрес, возвращается в фонд. В этом случае ЕНПФ имеет право, согласно пенсионному законодательству, на следующий год выписку не отправлять, что, видимо, и произошло в случае с Вами. Получить выписку со своего индивидуального пенсионного счета (ИПС) можно через электронную почту на адрес, предоставленный в ЕНПФ; через личный кабинет; при личном обращении в офис ЕНПФ; через услуги почтовой связи.

В целях определения или изменения способа получения информации вкладчику (получателю) необходимо заключить соответствующее соглашение непосредственно в офисе фонда либо на сайте ЕНПФ. Следует отметить, что на сайте ЕНПФ возможен выбор только одного способа – «посредством личного кабинета». Вкладчик (получатель), используя ЭЦП, может получить информацию о состоя-

нии пенсионных накоплений через сайт и мобильное приложение ЕНПФ и электронного правительства без заключения соглашения.

Удобнее всего, конечно же, получать информацию через личный кабинет на сайте enpf.kz или в мобильном приложении БЖЗҚ/ЕНПФ.

Напоминаем: согласно действующему пенсионному законодательству, вкладчики (получатели) обязаны сообщать в ЕНПФ обо всех изменениях, влияющих на выполнение фондом своих обязательств.

К таким изменениям относятся: изменение электронного адреса, в случае, если выбран способ информирования «по электронной почте (e-mail)»; изменение почтового адреса, указанного в договоре о пенсионном обеспечении, в случае, если выбран способ информирования о пенсионных накоплениях «по почте».

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анны Ерёминой