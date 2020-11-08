Инвестиции в сельскую культуру 

В селе Ульгули-Малши Кокпектинского района после капитального ремонта сдано в эксплуатацию обновлённое здание клуба.

На реализацию этого проекта потребовалось порядка 60 миллионов тенге. Усилиями подрядной организации ТОО «Айзат құрылыс» сельский очаг культуры был полностью отремонтирован. В фойе здания старый деревянный пол заменили на кафель. Ветхая сцена клуба демонтирована и на её месте возведена новая.

Кроме этого, строители поменяли потолок, окна и двери, электропроводку, систему отопления, включая радиаторы, а также освежили стены. Большим преобразованиям подверглась крыша здания клуба. На ней смонтировали кровельное перекрытие. Наружные стены объекта обшили сайдингом.

По информации руководителя отдела культуры и развития языков Кокпектинского района Алмаза Нургалиева, на втором этаже клуба разместилась сельская библиотека с читальным залом. Она переехала сюда из здания сельского акимата.

В этом году кроме Ульгули-Малши ремонта очагов культуры дождались в сёлах Каракол, Палатцы и Улкен Бокен. В следующем году эта работа найдёт своё продолжение.

Бек Нигметов

Кокпектинский район