Инвестиции в район: промежуточные итоги 

В минувшем году при поддержке акима ВКО Даниала Ахметова был утверждён Комплексный план развития (КПР) приграничных районов – Зайсанского, Тарбагатайского, Урджарского, Катон-Карагайского и Курчумского. Он призван решить ряд злободневных вопросов приграничных территорий. В целом его реализация позволит вывести эти пять районов на качественно новый уровень развития.

О том, какие положительные изменения произошли в первый год реализации КПР, рассказал аким Курчумского района Дулат Кажанов.

По его словам, в соответствии с документом в течение пяти лет предстоит инвестировать в район 58 млрд 571,6 млн тенге. Из этой суммы большая часть – 31 млрд тенге – предназначена для строительства моста через Бухтарминское водохранилище. В общей сложности предстоит реализовать 180 различных больших и малых проектов. В 2020 году в районе освоено 6 млрд 626 млн тенге. Из них государственных средств – 4 млрд 865,6 млн тенге, частных инвестиций –

1 млрд 760,4 млн тенге. На что же они потрачены?

В 2020 году построено 10 двухквартирных домов для многодетных и малообеспеченных семей. Ещё три дома для очередников из числа социально уязвимых групп населения строятся частными инвесторами в селе Курчум. Возводятся два аналогичных дома в Калжыре. По окончании строительства пять домов будут выкуплены за бюджетные средства в коммунальную собственность, а затем переданы очередникам.

Есть хорошие новости и по обеспечению жителей сёл чистой питьевой водой. Так, в населённых пунктах Боран и Калжыр сданы в эксплуатацию новые водопроводные сети. В малых сёлах – Кайнарлы, Кунгей Бокенбай, Терыскей Бокенбай, Бугымуиз, Урунхайка, Правый Усть-Калжыр – появились блочно-модульные установки, которые решили в них проблему с чистой питьевой водой. В селе Маркаколь, самом крупном селе одноимённой части района, произведена масштабная реконструкция имеющейся системы водообеспечения.

Ранее забор воды для села осуществлялся из реки Орта Теректы. Теперь её источник – пробуренная артезианская скважина. Таким образом, качество воды из кранов и водоколонок в Маркаколе улучшилось. Долгожданное строительство новых водопроводных сетей начато в сёлах Маралды и Барак батыр. Они будут сданы в эксплуатацию в 2021 году.

Минувшее лето стало сезоном больших перемен в обликах сёл благодаря проведённым масштабным работам по благоустройству. Главным событием для районного центра стала установка памятника Абаю и поющего фонтана. Они украсили центральную площадь Курчума. Кроме этого, построены четыре детские игровые площадки. Проведён средний ремонт 4,5 километра дороги. Построены тротуары, установлены бордюры.

В селе Маркаколь также состоялось открытие памятника Абаю и поющего фонтана. Сданы в эксплуатацию мини-футбольное поле, две детские игровые площадки, тротуар. Кроме этого, установлен монумент «Байтерек», проведён средний ремонт 15 километров дороги.

Дорожная техника работала и на внутрирайонных трассах. Большим радостным событием для жителей Алгабаса стал ремонт и асфальтирование 10 километров трассы, соединяющей село с районным центром. Этот проект реализован в рамках программы «Дорожная карта занятости» и обошёлся бюджету в 124 млн тенге. Проведён ремонт участка трассы: Курчум – Улкен Нарын, подъездной дороги к селу Боран.

Масштабные преобразования ждали этим летом сферу образования района. Капитальные и текущие ремонты проведены в 35 её объектах. В школах и нескольких внешкольных учреждениях образования обновились кровли зданий, заменены оконные рамы, двери, водопроводные системы. В трёх школах и гимназии районного центра, а также в школе-интернате села Калжыр и детском саду Маркаколя проведены капитальные ремонты. Однако самым важным результатом минувшего строительного сезона можно считать появление во всех без исключения, даже самых дальних, учреждениях образования тёплых туалетов для детей.

Значительные положительные изменения произошли и в сфере здравоохранения района. На капитальный ремонт внутренних помещений Курчумской центральной районной больницы потребовалось 128 млн тенге. В результате изменился облик кабинетов приёма пациентов поликлиники, а также других помещений.

Уходящий год стал годом приобретения нового оборудования учреждениями здравоохранения района. Родильное отделение Курчумской ЦРБ пополнилось новыми тромбоэластографом, газовым анализатором, многофункциональной каталкой-кроватью, фетальным монитором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, реанимационной системой для новорождённых, прикроватными мониторами (неонатальными), ларингоскопами в наборе: дыхательными назальными системами для новорождённых, контроллерами подачи лекарственных веществ и др.

Капитальный ремонт проведён и в сельской больнице села Маркаколь. Отделения анестезиологии и реанимации этого медучреждения получили два аппарата искусственной вентиляции лёгких и систему внешней фиксации.

В сфере культуры проведены капитальные ремонты шести клубных учреждений. Текущий ремонт преобразил помещения спорткомплекса имени Барак батыра в Курчуме. Там же на днях состоится открытие крытого плавательного бассейна. Его общая площадь 1228,88 квадратных метра. Бассейн будет включать пять водных плавательных дорожек, тренажёрный зал, баню, буфет.

– Дулат Зайсанбекович, обновлённые дороги, ремонт школ, больниц и клубов, безусловно, радуют. Но это лишь часть реализации поставленных задач. Какое место в КПР занимают проекты по созданию новых рабочих мест?

– В рамках Комплексного плана реализуются крупные проекты. В частности, запущен обогатительный комбинат ТОО «ГРК МЛД». Предприятие занимается добычей меди на участке «Каршыга». На комбинате в настоящее время работают 200 человек, из них 42 – жители нашего района. Агроформирования закупают элитное поголовье скота. В целом фермеры приобрели порядка 400 голов элитных племенных пород КРС, 71 лошадь, 50 овец. Наращивание производства в хозяйствах предполагает привлечение дополнительной рабочей силы. В селе Маркаколь будем открывать молочно-товарную ферму на 100 голов и молокоперерабатывающий цех. Проект реализуется фермерским хозяйством «Нурали» и ИП «Карипжанов».

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» государственные гранты получили шесть предпринимателей на сумму 29 млн тенге. ТОО «Торе-Тогам» для пополнения оборотных средств и развития переработки рыбы получен кредит в 200 млн тенге. По программе «Ақ ниет» реализован проект по развитию гостиничного бизнеса на сумму в 15 млн тенге. В этом году для двух лесохозяйственных учреждений района выделено дополнительно 90 штатных единиц. В целом в рамках КПР создано 661 новое рабочее место. Из них 257 – постоянные.

– Население района живо реагирует на всё происходящее, даёт оценку преобразованиям в своих родных сёлах. Порой возникают вопросы. Например, жителям села Курчум непонятно назначение и роль устанавливаемых вдоль улиц заборов.

– Районный центр – это лицо района, и упомянутые заборы имеют ряд предназначений. Они выполнены в едином декоративном стиле и обеспечивают положительное визуальное восприятие гостями и местными жителями районного центра. Кроме того, это ещё спокойствие водителей – уменьшается вероятность появления на проезжей части скота, бродячих собак.

Вместе с тем работа по наведению порядка с брошенными производственными объектами, неприглядными частными домовладениями местных жителей будет вестись наряду с уже принимаемыми мерами.

– Какова ситуация с интернетизацией, наличием сотовой связи в сёлах района?

– Для решения этого вопроса оператором сотовой связи «Теле2» в программу «250+» включены 10 сёл: Бурабай, Койтас, Аманат, Тоскаин, Ушбулак, Теректыбулак, Маралды, Барак батыр, Калжыр и Маркаколь. Общая численность населения в них – 7219 человек. В декабре этого года оператор должен подключить эти сёла к интернету и сотовой связи.

В Аксуате ведётся строительство антенно-мачтового сооружения оператором «Билайн». На очереди – село Алгабас. Благодаря подключению к ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) широкополосный интернет стал доступен в школах, медучреждениях, акиматах и полицейских участках сёл Маркаколь, Калжыр и Боран.

– Реализуемые проекты – это крупные финансовые инвестиции. Существует ли общественный контроль за ходом их реализации, качеством и сроками выполняемых работ?

– Контроль осуществляет созданная мобильная группа. В её составе –члены общественного совета, депутаты раймаслихата. Работа мобильных групп находит постоянное освещение в СМИ, на сайте акима района и в социальных сетях.

– В завершение – о проекте строительства моста через Бухтарминское водохранилище. Есть чем порадовать восточноказахстанцев?

– Состоялся тендер на определение генерального подрядчика проекта. Им стало известное в нашей области предприятие ТОО «Облшығысжол». Уже начаты работы по строительству подъездных путей. То есть долгожданное строительство моста фактически началось.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район