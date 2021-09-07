Инвестиции – в приграничные сёла

В 2020 году по решению акима области Даниала Ахметова был утверждён Комплексный план социально-экономического развития приграничных районов ВКО на 2020-2024 годы. Кроме Курчумского, этот проект охватил ещё четыре приграничных района области: Зайсанский, Тарбагатайский, Урджарский и Катон-Карагайский.

За пять лет, предусмотренных на его реализацию, планируется решить наиболее острые вопросы приграничья, обеспечить регионам «второе дыхание» для их дальнейшего успешного социально-экономического развития. В свою очередь, улучшение положения приграничных сёл призвано остановить из них отток населения.

Минувший 2020 год дал старт реализации Комплексного плана социально-экономического развития приграничных районов и оказался весьма насыщенным на реализуемые проекты. Как мы уже сообщали в прежних публикациях, в Курчумском районе в целом было освоено 6 млрд 626 млн тенге. Из них 4 млрд 865,6 млн тенге государственных средств и 1 млрд 760,4 млн тенге частных инвестиций.

Строилось жильё, детские площадки, крытый плавательный бассейн в районном центре, ремонтировались дороги, медицинские и культурные объекты. В двух сёлах района – Курчуме и Маркаколе появились памятники Абаю Кунанбайулы, что стало весьма символично и своевременно в год 175-летия великого поэта и философа. Также в этих населённых пунктах построили фонтаны.

2021 год стал вторым годом реализации проектов в календаре Комплексного плана. Минуло лето – самая горячая пора для проводимых в сфере строительства и ЖКХ работ. Что уже можно включать в актив КПР? Об этом рассказал руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог Курчумского района Максат Акрамов.

По информации руководителя профильного отдела, в течение летних месяцев продолжалась реализация заявленных ранее проектов. Самый крупный из них – это, безусловно, строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Работы на объекте идут полным ходом. Уже построены два общежития для рабочих и инженерного состава, столовая, баня. Запущен первый бетонный завод, на очереди – сборка и запуск второго. Продолжается оборудование выступающей в водное пространство производственной площадки, на которой будут вестись сварочные и другие работы для подготовки элементов основного и второго, вспомогательного моста. Построена основная дорога от трассы до берега с водопропускными и скотопрогонными сооружениями. Недалёк тот день, когда начнётся установка свай и непосредственно строительство моста.

Комплексный план развития – это ещё и сравнительно небольшие, но очень ощутимо влияющие на самочувствие и настроения жителей сёл проекты. В селе Боран, что находится рядом с государственной границей, были проложены два километра асфальта. В него «одели» центральную улицу имени Абая. Аналогичный проект реализован и в селе Калжыр. В бывшем районном центре – селе Маркаколь отремонтирована улица с гравийным покрытием. В нынешнем райцентре на двух улицах – Шакарима и Барак батыра провели ямочный ремонт. Его выполняло коммунальное предприятие «Курчум».

Жители отдалённого села Маралды рады начавшемуся строительству водопровода. Стоимость крупного проекта – 250 млн тенге. По проекту, забор воды должен осуществляться из глубинной скважины. Предусмотрена система основательной фильтрации. Водопровод будет подведён к каждому дому. Решение о подключении к центральной системе водообеспечения принимается хозяином дома.

Продолжается реализация областного проекта «Одноэтажный Восток». В его рамках в 2020 году в Курчуме было построено 13 двухквартирных домов. По сути, на западной окраине районного центра вырос небольшой городок с новыми домами. В настоящее время ведутся работы по их подключению к электро-, водо-, канализационным коммуникациям. В этом году строятся ещё девять двухквартирных домов. «Одноэтажный Восток» достиг и рыбацкого села Аксуат. Там также строятся два двухквартирных дома для многодетных семей.

Ещё одно важное событие ожидает побережье Зайсана – водоснабжение сёл Аксуат и Аманат. Имеющиеся водные скважины оказались мелкими, они находятся на уровне горизонта, насыщенного песком. Он забивает насосы, которые то и дело «летят». В общем, нужны более глубокие скважины, которые обеспечат чистой водой. Приезда буровиков на побережье ждут с большой надеждой.

В этом году инфраструктура спортивной отрасли района пополнится сразу двумя новыми объектами – физкультурно-оздоровительным комплексом в селе Маркаколь и модульным спортзалом в Калжыре. Сдать их в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Есть положительные новости и в сфере ЖКХ. Так, в Курчуме обновляются теплотрассы на улицах Зангина и Турарова. В 2020 году в двух действующих котельных села были установлены новые котлы. Дополнительно закуплены ещё два аналогичных котла. Обновление в теплоцентрах позволит улучшить их работу, а значит и обеспеченность теплом социальных объектов и частных домов. К ним относится и комплекс Курчумской центральной районной больницы.

– До конца года планируется установка ночных уличных фонарей в сёлах Маркаколь, Калжыр, Акчий и Барак батыр, – отметил Максат Акрамов. – Кроме того, будем прокладывать гравийную трассу вместо имеющейся просёлочной дороги к рыбацкому селу Жолнускау. Её протяжённость составит 27 километров. В районном центре ведётся работа с собственниками квартир в двух- и трёхэтажных коммунальных домах по созданию объединений собственников имущества. К новой форме управления домами уже перешли около половины из них.

Первые два года реализации проектов принесли свои ощутимые плоды. Впереди ещё более трёх лет работы, которая, безусловно, приведёт к решению главных задач, обозначенных в Комплексном плане социально-экономического развития приграничных районов ВКО.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район