Инвестиции в будущее 

Объём производства промышленной продукции в Курчатове увеличен на 88,1 млн тенге в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В обрабатывающей промышленности произведено продукции на 17,9 процента больше аналогичного периода прошлого года. Поступления в местный бюджет (собственные доходы) на 141,1 млн тенге превышают план.

– Есть интересные инвестиционные проекты в сфере производства, – говорит руководитель отдела внутренней политики Курчатова Светлана Кайдарова. – В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве на территории Курчатова шинного завода и комбината резино-технических изделий, инициатором выступает ТОО «Рэкорд ЛТД». Заявителем подана заявка в региональный Координационный совет ВКО для включения вышеуказанного проекта в Карту поддержки предпринимательства Восточно-Казахстанской области.

Вместе с тем большое внимание, особенно в период пандемии, уделяется занятости и социальной защите населения. Так, в рамках реализации программы занятости населения по вопросам трудоустройства обратилось 418 человек, что на 61 человека меньше аналогичного периода прошлого года.

– Официально признаны безработными 100 человек, – добавила Светлана Кайдарова. – Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила всего два процента, что меньше областного показателя.

Трудоустроено на постоянную работу 249 человек. На общественные работы направлено 108 человек.

Ева Ким

Курчатов