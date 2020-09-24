Инвестиции в будущее 

Вести из районов

Объём производства промышленной продукции в Курчатове увеличен на 88,1 млн тенге в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в будущее 

В обрабатывающей промышленности произведено продукции на 17,9 процента больше аналогичного периода прошлого года. Поступления в местный бюджет (собственные доходы) на 141,1 млн тенге превышают план. 

– Есть интересные инвестиционные проекты в сфере производства, – говорит руководитель отдела внутренней политики Курчатова Светлана Кайдарова. – В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве на территории Курчатова шинного завода и комбината резино-технических изделий, инициатором выступает ТОО «Рэкорд ЛТД». Заявителем подана заявка в региональный Координационный совет ВКО для включения вышеуказанного проекта в Карту поддержки предпринимательства Восточно-Казахстанской области. 

Вместе с тем большое внимание, особенно в период пандемии, уделяется занятости и социальной защите населения. Так, в рамках  реализации программы занятости населения по вопросам трудоустройства обратилось 418 человек, что на 61 человека меньше аналогичного периода прошлого года. 

– Официально признаны безработными 100 человек, – добавила Светлана Кайдарова. – Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила всего два процента, что меньше областного показателя. 

Трудоустроено на постоянную работу 249 человек. На общественные работы направлено 108 человек. 

Ева Ким 

Курчатов 

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