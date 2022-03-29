Инвестиции в будущее

В этом году в ВКО увеличили количество образовательных грантов, выделяемых в рамках проекта «Білікті маман». Так, высшее образование за счёт местного бюджета смогут получить 450 восточноказахстанских выпускников.

Цель уникального проекта, разработанного по инициативе акима области ещё в 2017 году, – повысить конкурентоспособность региональных вузов и снизить отток выпускников школ ВКО.

В рамках этой масштабной работы за счёт средств местного бюджета выделяются образовательные гранты на подготовку высококлассных специалистов, востребованных на региональном рынке труда.

Стоит отметить, в 2017 году из областного бюджета было выделено 200 образовательных грантов, в 2018 году – 446. В 2019 году возможность получить бесплатное высшее образование появилась у 400 выпускников, аналогичное количество грантов было и в 2020 году.

Принятые меры дали положительные результаты – существенно выросла доступность высшего образования, вместе с тем заметно снизился отток выпускников школ и колледжей. К примеру, в 2016 году обучаться за рубежом отправились 1800 выпускников школ области, а в 2020 году – всего 394.

Перспективы реализации проекта «Білікті маман» в предстоящем учебном году обсудили на совещании, прошедшем в областном акимате.

– В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева мы увеличили объём государственного образовательного заказа. В этом году за счёт местного бюджета выделено 450 грантов, 222 из них – на технические специальности, – сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.

Также в рамках проекта планируется выделить гранты на обучение студентов по медицинским и педагогическим специальностям.

В этом году по 25 грантам будут обучать студентов по направлению «ветеринария и животноводство». Как подчеркнул глава региона, специалистов этой сферы в области не хватает.

– Общая потребность в кадрах в регионе до 2026 года составляет 6668 мест, в том числе по таким специальностям, как медицина, педагогика, сельское хозяйство, ветеринария, экономика, инженерия, металлургия и другие, – рассказала руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова. – Для распределения образовательных грантов мы создаём комиссию из числа представителей местных исполнительных органов, неправительственных организаций, региональной Палаты предпринимателей «Атамекен» и предприятий.

Стоит отметить, что в развитие сферы высшего и профессионального образования в регионе вкладываются колоссальные средства, открыты новые факультеты, научные лаборатории, центры компетенции, строятся студенческие общежития.

– Мы и дальше будем развивать проект «Білікті маман», на следующий год ещё на 50 мест увеличим количество грантов, – добавил Даниал Ахметов.

Немаловажно, что студенты, получившие образование в рамках этого проекта, обязательно будут трудоустроены, так как освоили востребованные специальности.

Будущих мастеров своего дела в нашем регионе обучают несколько вузов, среди них Восточно-Казахстанский университет имени

С. Аманжолова. По мнению ректора университета Мухтара Толегена, увеличение количества грантов дало возможность восполнить рынок труда региона молодыми кадрами.

– В проекте по повышению конкурентоспособности вузов предусмотрен комплекс мер по снижению оттока выпускников школ, улучшению научно-технической и исследовательской базы региональных университетов, привлечению зарубежных учёных, открытию новых востребованных специальностей, – подчеркнул Мухтар Толеген.

В 2021 году в рамках этого проекта по образовательным программам вуза своё обучение начали 139 студентов. В их числе студентка первого курса Аяжан Манарбеккызы. Она получила грант акима области и сейчас получает знания по образовательной программе «Информатика».

– Рада тому, что мне выпала такая возможность обучаться бесплатно. Вдобавок получаю стипендию. Стараюсь все силы вкладывать в освоение будущей специальности. После окончания университета я стану учителем информатики. Считаю, что это очень важная и востребованная на сегодняшний день профессия, – поделилась Аяжан.

Значительный вклад в решение проблемы кадрового дефицита в области вносит один из ведущих технических вузов Казахстана – Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева. Здесь также получают образование выпускники школ региона, ставшие обладателями грантов в рамках проекта «Білікті маман».

– На данный момент в нашем вузе за счёт средств местного бюджета обучаются 265 студентов, – проинформировала начальник отдела организации и мониторинга учебного процесса ВКТУ им. Д. Серикбаева, кандидат экономических наук Оксана Денисова.

Больше всего грантов МИО в ВКТУ выделено на такие специальности, как архитектура, геодезия и картография, электроэнергетика, земельный кадастр и землеустройство и т. д.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета