Инвестиции и рабочие места 

В Карте поддержки предпринимательства ВКО реализуется 83 проекта на 1,4 трлн тенге, с созданием 19,9 тысячи новых рабочих мест, в том числе три проекта республиканского уровня.

По словам заместителя акима Восточно-Казахстанской области Шакарыма Буктугутова, с 2010 по 2019 годы введено в эксплуатацию 50 проектов на 731,4 млрд тенге, создано 8,6 тысячи новых рабочих мест. Реализованы крупные проекты ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «ПОСУК Титаниум» (POSUK Titanium), ТОО «KAZ Minerals Aktogay», ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», ТОО «Жангиз Солар».

В текущем году реализовано пять проектов на 37,5 млрд тенге, создано 434 рабочих места:

— ТОО «Ульба-ТВС» – создание и эксплуатация завода по производству тепловыделяющих сборок, производительностью 200 тонн урана в год;

— ТОО «ГРК МЛД» – строительство горно-обогатительного комплекса месторождения Карчигинское;

— ТОО «Рулиха» – реконструкция животноводческого комплекса на 600 фуражных голов в ТОО «Рулиха» Шемонаихинского района ВКО;

— ТОО «Усть-Каменогорский маслоэкстракционный комплекс» – строительство элеватора для хранения масличных культур в п. Зубовск;

— ТОО СП «Холдинг Қазақцемент» – строительство завода по переработке известняка, месторождение Ортабулакское.

С 2021 по 2025 год планируется реализовать 28 проектов с общим объёмом инвестиций 622,9 млрд тенге и созданием 10,9 тысячи новых рабочих мест.