Экономика

Инвестиции и рабочие места 

31.12.2020
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В Карте поддержки предпринимательства ВКО реализуется 83 проекта на 1,4 трлн тенге, с созданием 19,9 тысячи новых рабочих мест, в том числе три проекта республиканского уровня. 

По словам заместителя акима Восточно-Казахстанской области Шакарыма Буктугутова, с 2010 по 2019 годы введено в эксплуатацию 50 проектов на 731,4 млрд тенге, создано 8,6 тысячи новых рабочих мест. Реализованы крупные проекты ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «ПОСУК Титаниум» (POSUK Titanium), ТОО «KAZ Minerals Aktogay», ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», ТОО «Жангиз Солар». 

В текущем году реализовано пять проектов на 37,5 млрд тенге, создано 434 рабочих места: 

— ТОО «Ульба-ТВС» – создание и эксплуатация завода по производству  тепловыделяющих сборок, производительностью 200 тонн урана  в год;  

— ТОО «ГРК МЛД» – строительство горно-обогатительного комплекса месторождения Карчигинское; 

— ТОО «Рулиха» – реконструкция животноводческого комплекса на 600 фуражных голов в ТОО «Рулиха» Шемонаихинского района ВКО; 

— ТОО «Усть-Каменогорский маслоэкстракционный комплекс» – строительство элеватора для хранения масличных культур в п. Зубовск; 

— ТОО СП «Холдинг Қазақцемент» – строительство завода по переработке известняка, месторождение Ортабулакское 

С 2021 по 2025 год планируется реализовать 28 проектов с общим объёмом инвестиций 622,9 млрд тенге и созданием 10,9 тысячи новых рабочих мест. 

31.12.2020
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