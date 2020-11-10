Интервью с председателем Гражданского Альянса ВКО О.Чернышовым 

В Восточно-Казахстанской области 11–13 ноября состоится форум неправительственных организаций. О чём там будет идти разговор, мы узнали у председателя Гражданского Альянса ВКО Олега Чернышова.

– Олег Владимирович, что такое Гражданский форум? Зачем он проводится и для кого?

– Само название мероприятия говорит о том, что оно имеет прямое отношение к жизни граждан нашей страны.

Форум проводится регулярно – раз в два года, его основная цель – это создание площадки для развития диалога по вопросам взаимодействия государственных органов и НПО (неправительственных организаций).

– В свете Концепции «слышащего государства» какие задачи стоят перед общественными организациями региона?

– В своем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделяет поддержке и укреплению гражданского общества с вовлечением его представителей в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач.

Главным приоритетом государственной политики становится реализация концепции «слышащего государства».

Это постоянный диалог с населением, отчётные встречи, организация приемов граждан и совместное решение актуальных вопросов.

Большое значение придается деятельности общественных советов, советов общественного согласия и других диалоговых площадок, деятельность которых направлена на выявление, предотвращение и решение проблемных вопросов населения.

В региональные общественные советы входит более 47 процентов представителей институтов гражданского общества, в том числе профсоюзы, политические партии, НПО, общественные активисты, которые обеспечивают общественный контроль в важных сферах жизни общества.

В целях проведения общественного мониторинга реализации государственных программ и планов работают экспертные группы, проводятся мониторинговые мероприятия.

С начала года общественными советами всех уровней проведено 141 общественное слушание, 43 заслушивания отчетов руководителей государственных органов, более 30 общественных рейдов. Рассмотрено 103 НПА.

Развивается инфраструктура коммуникаций «слышащего государства». Совместно с общественными организациями работают каналы коммуникаций между государством и населением – «Общественная приемная», «Горячая линия», ресурсные центры.

В текущем году за консультациями и решением проблемных вопросов в рамках деятельности только этих площадок обратились 207 человек, 185 обращений решены положительно.

– Восточный Казахстан всегда был в авангарде общественных инициатив в стране. А что именно было сделано?

– История развития Третьего сектора в Казахстане насчитывает более 20 лет. И Восточный Казахстан на протяжении этого времени находится на передовых позициях в республике:

— первая общественная организация «Невада — Семей» зарегистрирована в нашей области еще в 1989 году в Семее;

— впервые у нас использованы инновационные социальные технологии – общественные экспертизы, которые значительно повлияли на качество услуг;

— впервые подняты вопросы местного самоуправления;

— с 2006 года действует Совет общественности – действенный механизм, призванный объединить усилия государственного сектора с населением, помочь в разрешении самых актуальных проблем.

Важно понимать, что в нашей области Совет общественности возник как инициатива «снизу» – предложение поступило именно от общественности, а руководство области её поддержало. Это пример достижения не компромисса, а взаимной выгоды. То есть не тогда, когда пришлось частично поступиться интересами, а когда обе стороны остались в выигрыше. У общественности появился инструмент влияния, а органы власти получили надёжный канал обратной связи.

Сегодня в нашей области осуществляют деятельность более 700 общественных организаций, более 200 из них – действующие НПО.

Повседневной практикой госорганов стало широкое привлечение НПО к разработке и реализации программ, проведению общественных слушаний по социально значимым проблемам. Сейчас к неправительственным организациям относятся как к равному партнеру государства.

– Мы видим, какое большое количество нормативно-правовых актов принимается в последние годы. Участвуют ли региональные НПО в этом процессе?

– Последние годы ознаменованы большим количеством принятых нормативно-правовых актов в сфере регулирования деятельности неправительственных организаций, а также государственных органов:

— утверждены стандарты госсоцзаказа, правила формирования мониторинга его реализации и оценки результатов;

— внесены изменения в Национальный план;

— утверждено новое положение о деятельности общественных советов. Вносятся изменения в законодательство о деятельности общественных советов.

За всей этой работой стоит Министерство общественного развития Республики Казахстан.

Очередным этапом стала Концепция развития гражданского сектора до 2025 года.

Важно отметить, что в данной работе региональные НПО занимают лидирующие позиции, принимают участие в разработке законопроектов, государственных программ.

Примером может служить работа по разработке стандартов госсоцзаказа и правил мониторинга – социально-корпоративным фондом «Зубр» совместно с Управлением внутренней политики данные стандарты обрабатывались на протяжении пяти лет, прежде чем были предложены для апробирования в министерство и в последующем легли в основу утвержденных правил.

Активное участие Гражданского Альянса ВКО в волонтёрской работе, в продвижении электоральных инициатив (в частности, в вопросах независимого наблюдения за выборным процессом) стало вкладом в республиканские масштабные долгосрочные проекты по развитию добровольчества и электоральной грамотности.

ОФ «Центр развития местного самоуправления», Гражданский Альянс являются постоянными участниками рабочих групп по разработке законопроектов в сфере местного самоуправления, деятельности общественных советов. Именно деятельность Общественного совета ВКО легла в основу Закона «Об общественных советах».

Сегодня проводится большая работа по разработке законопроекта об общественном контроле. Многие из предложений легли в основу законопроекта. Сейчас идет работа по их обсуждению.

Это лишь некоторые примеры. Конечно же, их намного больше.

– Если говорить о городах Семей, Усть-Каменогорск, то там безусловно сосредоточено наибольшее количество общественных организаций. А в селах есть общественники?

– В целях содействия развития гражданского сектора в сельской местности и повышения потенциала НПО в 2018 году открыт и действует Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив.

Наряду с работой Ресурсного центра используется потенциал ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана Восточно-Казахстанской области», деятельность которого осуществляется по принципу «одного окна».

Активисты Гражданского Альянса ВКО – это «полевой десант» – выездные тренеры и специалисты, работающие в демократичном интерактивном формате с разными слоями населения: от подростков и домохозяек до рабочих и пенсионеров.

Цель такой выездной работы – по максимуму взаимодействовать с людьми, фиксировать социальные инициативы, консультировать в формате «лицом к лицу», выявлять проблемы в момент их зарождения и искать разрешения силами местных сообществ.

Люди – это наш золотой ресурс, это идеи, проекты, кампании и прорывы. Объединение и направленные усилия способны в корне изменить любую проблемную ситуацию!

На сегодняшний день в рамках системы местного самоуправления в каждом сельском округе жители выбирают собрание местного сообщества. Этот же орган выполняет функцию общественного совета. Собрание местного сообщества решает важные вопросы, например, обсуждает проект бюджета сельского округа.

Думаю, что дальнейшее повышение гражданской активности в сельских округах будет способствовать и росту НПО.

– Общественный совет – это, действительно, общественная структура, которая может влиять на принятие решений?

– Как я уже отмечал, региональные общественные советы состоят из 222 человек, более половины которых являются представителями гражданского сектора – это профсоюзы, политические партии, НПО, общественные активисты, которые обеспечивают общественный контроль в важных сферах жизни общества.

На сегодняшний день советы представляют интересы различных групп общества, обеспечивают возможность участия в процессе выработки и принятия решений, формируют общественное мнение.

Еще одним примером эффективного взаимодействия общественности и органов власти может служить механизм экспертной, методической и образовательной поддержки общественных советов, найденный в нашей области.

Не секрет, что быть членом общественного совета никто не учит. Не все потенциальные или действующие члены советов читают закон самостоятельно и уж тем более не все обладают экспертными знаниями, необходимыми для осуществления общественного контроля.

В нашей области уже четвертый год при поддержке Управления внутренней политики реализуется проект по поддержке общественных советов. Как раз в его рамках заложен образовательный и методический компонент – семинары, пособия и др.

Также поддержано предложение по деятельности рабоче-экспертных групп при общественном совете. Именно благодаря их постоянной работе поднимаются и решаются многие проблемы, проводится их системное изучение (тот самый общественный контроль) и вносятся предложения по их решению.

Эффективно работают экспертные группы по наиболее значимым для нашего региона направлениям: ЖКХ, экология, здравоохранение, защита прав граждан с особыми потребностями, реабилитация лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, устойчивое развитие и инновации, образование, молодёжная политика, духовное согласие.

Рабоче-экспертные группы зарекомендовали себя как действенные диалоговые площадки, в которых принимают участие представители всех институтов гражданского общества и государственные органы.

Цифры говорят о большом объёме работ, выполняемых членами советов. Есть ряд положительных примеров. Вот некоторые из них.

Так, рабоче-экспертной группой по вопросам экологии реализуется проект «Экологический патруль» с рейдами на предприятия по вопросам соблюдения экологической безопасности, утилизации медицинских и других опасных отходов, озеленению улиц, выявлению неисправного автотранспорта, стихийных свалок и т.д.

По обращениям жителей города членами группы было выявлено и совместно с компетентными органами ликвидировано более 120 несанкционированных свалок.

Органами прокуратуры приняты меры административного взыскания к лицам, организовавшим незаконную утилизацию медицинских отходов на территории областного противотуберкулезного диспансера.

Рабоче-экспертной группой по здравоохранению налажено тесное взаимодействие с органами власти и медицинскими учреждениями. Совместно с представителями городских и районных общественных советов проводится мониторинг наличия в аптеках медицинских средств в рамках гарантированного объёма медицинской помощи.

Рассмотрены и выработаны рекомендации по качеству и доступности медицинской помощи; медико-социальной экспертизы, предоставления квот на высокотехнологичную медицинскую помощь и реабилитацию.

Активно включаются в реализацию самостоятельных проектов молодые люди как в составе организаций и инициативных групп, так и индивидуально.

Вопросы поиска ресурсов на воплощение социальной идеи рассматриваются через призму грантовых программ, государственного социального заказа, краудфандинговых кампаний. Члены рабоче-экспертной группы по вопросам молодёжной политики не просто аккумулируют информацию по имеющимся возможностям, но и консультируют по вопросам написания заявок, проектным нюансам, бюджетному планированию.

Данные меры позволят повысить доверие населения, оперативно реагировать на проблемы, волнующие жителей.

– Помогает ли Вам опыт общественной деятельности как депутату областного маслихата?

– Как депутат областного маслихата я могу уверенно сказать, что депутаты сегодня принимают активное участие в решении вопросов населения, именно они и представляют интересы своего электората. Их миссия – своевременно выявлять, реагировать на противоречия и непонимания, не доводя до конфликтных ситуаций.

Период пандемии показал, что депутаты, партии, различные общественные институты составляют отличный тандем и реально работают на решение проблем населения, помогают органам власти принимать оперативные решения и т.д.

На повестке дня остается задача – повысить оперативность и эффективность совместных действий. Мы вместе с государственными органами над этим работаем.

– Как вы считаете, блогеры – общественные организации? Могут ли они выполнять функции НПО?

– Сейчас в нашу общественную жизнь вошло такое понятие как «гражданский активист». Вот блогеры как раз и есть одна из категорий гражданских активистов.

Если мы говорим о том, чтобы обратить внимание на проблему, то блогерство – отличный способ, деятельность блогеров вполне эффективна.

Но, к сожалению, положительных примеров решения тех проблем, которые они поднимают, не так много, одних усилий по освещению проблемы не достаточно.

Не секрет, наши блогеры грешат тем, что, собрав «лайки», «хайпанув», теряют интерес к вопросу. Тогда как деятельность общественных организаций нацелена на устойчивый результат, достижение не «ежесекундных», а системных изменений.

Я бы хотел предложить блогерам-активистам присоединиться к работе рабоче-экспертных групп с тем, чтобы объединить усилия для решения проблем населения.

Вот, например рабоче-экспертная группа по защите прав граждан с ограниченными возможностями при Общественном совете области выезжала в этом году в районы с целью общественного контроля соблюдения законодательства по вопросам доступной среды в общественно значимых местах. Ведь это очень важная тема, таких людей очень много. А освещение этой темы позволит нам не только лучше понимать проблему, но и знать свои права.

Так что можно видеть только проблемы, а можно возможности. Я всегда вижу возможности и готов к сотрудничеству!