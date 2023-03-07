Интернету и воде быть

Ряд проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан, будет реализован в районе Алтай в текущем году.

Аким района Алтай Ернар Мустафин провёл встречи с жителями посёлка Зубовск, Соловьёвского и Средигорного сельских округов.

Он рассказал об итогах социально-экономического развития района, отметив, что в 2023 году будут продолжены работы по ремонту объектов водоснабжения за счёт средств районного бюджета в сёлах Соловьёво, Ленинск, Подорлёнок.

В ходе реализации программы «Ауыл – ел бесігі» в текущем году планируется ремонт мостов в сёлах Андреевка и Средигорное, освещение улиц в посёлке Зубовск.

По данным главы района, в рамках лицензионных обязательств операторов сотовой связи в 2023 году будут проведены работы по улучшению связи и качества сети интернет в селе Ново-Крестьянка.

Ерик Абитов

Район Алтай