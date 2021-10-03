Интересуйся и развивайся!

После длительного перерыва школьники и студенты вернулись к традиционному формату обучения. Нестандартную пиар-акцию организовали в одной из библиотек, чтобы поддержать учащихся, а также педагогов и родителей в учебном процессе и адаптации к привычному формату учёбы.

Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина пригласила школьников и студентов на экскурсию для знакомства с книжным фондом, кружками, которые могут помочь учащимся не только в обучении, но и общем развитии.

В течение четырёх дней библиотека встречала учеников ведущих учебных заведений области. Специалисты показали гостям обновлённые стильные залы для молодёжи, в том числе компьютерный класс, творческую площадку «мейкерспейс», где работают кружки робототехники, 3D-программирования, фотоклуб, комикс-клуб. Здесь же проводятся тренинги по SMM, информационной безопасности и медиаграмотности.

Кроме того, ребята познакомились с уникальным книжным фондом библиотеки, литературой для детей и подростков, педагогов и родителей, узнали о литературных клубах, в которых не только обсуждают прочитанное и знакомятся с актуальными новинками, но и имеют возможность пообщаться с книголюбами.

Современные молодые люди часто публикуют собственные посты в социальных сетях, ведут переписку в интернете, составляют резюме, проходят собеседования, поэтому им необходимо уметь убедительно высказывать свои мысли и идеи. Для этого специалисты библиотеки рассказали о клубе ораторов, различной литературе не только по риторике и ораторскому искусству, но и художественной, которые помогут преодолеть страх выступления перед аудиторией и улучшить знания, навыки публичной и письменной речи. А для полиглотов в библиотеке открыты клубы английского, немецкого языков, дискуссионные клубы с участием носителей языка.

Специалисты библиотеки также рассказали ребятам о своём объёмном фонде, благодаря которому областная библиотека может оказать большую помощь в изучении таких дисциплин, как краеведение, Абайтану, а также в подготовке исследовательских проектов, научных работ.

«Пушкинка» также готова помочь в организации и проведении совместных открытых уроков, классных часов, библиотечных уроков и даже родительских собраний.

Дарья Антон

Фото предоставлено библиотекой им. А. С. Пушкина