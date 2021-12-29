Интеллектуалы и ораторы

Команда из Семея стала победителем республиканского дебатного турнира, прошедшего в Усть-Каменогорске.

Турнир состоялся в рамках празднования 30-летия Независимости РК. В роли его организатора выступил один из сильнейших дебатных клубов областного центра «Ділмар» при ВКУ имени С. Аманжолова.

К слову, это не первый масштабный турнир, организованный в стенах Восточно-Казахстанского университета. В этот раз за звание лучшего состязались 20 фракций из восьми городов Казахстана.

– Мы со стороны университета всегда поддерживаем дебатёров. Клуб «Ділмар» в настоящее время является авторитетным среди команд других университетов. Считаю, что обществу всегда нужна активная молодёжь, – сказал ректор ВКУ имени С. Аманжолова Мухтар Толеген.

Дебаты проходили в британском парламентском формате. Спикеры обсуждали насущные проблемы современного общества, вопросы экономики, внешней и внутренней политики государства. По правилам британского формата тему раунда участникам объявляют за 15 минут до его начала. Для кого-то подготовить сильный кейс за такой короткий промежуток времени может показаться весьма сложной задачей, однако опытные дебатёры легко с этим справляются.

Своими впечатлениями о турнире поделилась дебатёр из Алматы Каракоз Есенбекова. Она отметила высокий уровень организации и проведения республиканских дебатов в Amanzholov University.

– Мы участвовали в турнирах в разных городах Казахстана, но никогда не были в Усть-Каменогорске. Всегда было интересно, как здесь всё происходит. Сегодня убедились, что здесь хорошо развит дебатный клуб. Рада, что приехала к вам, – поделилась Каракоз Есенбекова.

Турнир длился два дня. В первый фракции участвовали в четырёх отборочных раундах, а во второй – в трёх. В финал вышли четыре команды. Помимо этого, для участников провели интеллектуальную игру «Парасат», которую в вузе организуют еженедельно. Её победитель получил денежный приз.

Член совета директоров Amanzholov University, генеральный директор ТОО «Felix Astana» Баян Тойкебаева отметила значимость дебатных турниров, так как это не спор на эмоциях из разряда «кто прав», а структурированное действие на принципах взаимного уважения.

– Рада видеть такую молодёжь. Все активные, каждому есть что сказать. Люди, которые со студенческих лет занимаются дебатами, достигнут больших высот. Очень рада, что Amanzholov University собирает таких ярких представителей, – сказала Баян Тойкебаева.

По итогам турнира первое место заняли семейчане Мират Рустемулы и Наргиз Аймухаметова.

– Мы ждали этого турнира три года. Из-за пандемии провести его было невозможно. Три года назад мы заняли третье место. Тогда дали себе обещание, что в следующий раз займём первое, так и получилось, – поделились Наргиз и Мират.

Второе место завоевали Шынгыс Силамханов и Нурбакыт Иссаханов из Павлодара. На третьем месте – павлодарцы Кенжебек Далелхан и Бекхан Жаксылык.

Победителей и призёров наградили денежными призами. Вдобавок по сложившейся традиции чемпионам турнира вручили кубок.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова