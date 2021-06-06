Интеллектуальный резерв

В Усть-Каменогорске чествовали школьников-призёров республиканских, международных олимпиад и конкурсов.

Стало доброй традицией по итогам учебного года чествовать школьников, достойно представивших родной город на различных престижных республиканских и международных интеллектуальных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.

В первый день лета в центре Zerde (бывшая Станция юных техников) поздравляли призёров республиканских и международных интеллектуальных, творческих, а также спортивных олимпиад и конкурсов. Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар пожелал ребятам дальнейших успехов в учёбе и новых достижений. Он вручил им дипломы и ценные подарки – планшеты и смарт-часы.

– Здесь собрались самые лучшие ученики нашего города, это подтвердили ваши достижения. Вы – призёры и победители республиканских, международных олимпиад и соревнований. Мы знаем, что наши дети самые талантливые, неоднократно убеждались в этом. Неважно, в каких спортивных турнирах или интеллектуальных конкурсах они участвуют, всегда побеждают. Это очень радует, – подчеркнул Жаксылык Омар. – Для государства важно воспитание молодого поколения, ведь вы – будущее нашей страны. Мы делаем многое для развития образования, строим новые школы, открываем детские сады. Делаем ремонты, проводим реконструкцию и модернизацию объектов образования, например, как в центре Zerde. Открываем современные классы, оснащённые лучшим оборудованием, спортивные объекты. Всё это – для детей.

Аким города отметил, что высокие достижения ребят – результат общего труда школьников, их педагогов и тренеров, родителей. Он уверен, что их результаты будут только улучшаться – в последующие годы, когда они станут студентами, а после – специалистами разных сфер. Жаксылык Омар подчеркнул, что за каждого участника республиканских или международных соревнований болеют и переживают не только родные и близкие, но и друзья, одноклассники, городское руководство и все жители Усть-Каменогорска.

После вручения наград и памятных фотографий аким выслушал вопросы и предложения ребят по улучшению городской инфраструктуры. Жаксылык Омар сообщил, что в областном центре планируется оборудовать отдельный зал для занятий фигурным катанием, увеличить протяжённость велодорожек, замкнув их в кольцо, построить большой музейный комплекс, который объединит разные направления.

– Хочу выразить благодарность учителям, педагогам и тренерам, а также родителям. Ваша работа, воспитание и поддержка стали основой того, что ребята добились таких высоких результатов, – подчеркнул Жаксылык Омар.

Дамир Омаров

Фото Тлеубека Шаяхмета