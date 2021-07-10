Кто лучше всех знает историю главного города нашей страны, выясняли участники интеллектуальной молодёжной квест-игры.

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан и в рамках празднования Дня столицы Молодёжный ресурсный центр ВКО совместно с Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотекой провели интеллектуальный квест «История нашей столицы».

В мероприятии приняли участие школьники, студенты и волонтёры.

Интересно, что для участников тематика квеста оставалась загадкой до самого его начала, что, безусловно, создавало интригу. Затем, разбившись на группы, ребята в соревновательной манере выполняли различные задания. К примеру, необходимо было вспомнить последовательность переименований столицы, ответить на блиц-вопросы, составить пазл о достопримечательностях Нур-Султана. Пока подводился итог интеллектуальной игры, участники спели караоке песню Марата Омарова «Астана. Арман қала».

– Сегодняшний квест направлен на развитие интеллектуальных и творческих способностей, – отметил руководитель сектора организационных работ и поддержки инициативы молодёжи Молодёжного ресурсного центра ВКО Данияр Жунусов. – Участники вспомнили историю нашей столицы, обменялись интересной информацией и с пользой провели время.

В завершение ребята получили от Молодёжного ресурсного центра сертификаты и сладкие презенты.

Татьяна Кравченко