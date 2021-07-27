Интеллект и креатив

В Бородулихинском районе открыли клуб интеллектуального досуга CREATIV.

Проект «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления», реализованный Гражданским Альянсом Мангистауской области, принёс Восточному Казахстану двух победителей. На средства одного из выигранных грантов в Бородулихинском районе открылся клуб интеллектуального досуга.

Идейный вдохновитель Данияр Жунусов – сам родом из этого района, учился, а потом преподавал в сельской школе. Он посоветовался с коллегами-педагогами о возможности создания «точки притяжения», которая будет интересна как школьникам, так и их родителям, а также самим учителям и всем жителям села, а координацию проекта на месте взяла на себя учитель начальных классов Айгуль Байгужинова.

Администрация школы, на базе которой будет работать центр, пошла навстречу проектной команде, предусмотрели отдельный вход, чтоб не мешать учебному процессу. Заключён меморандум и выделен просторный кабинет, который вскоре оснастят настольными играми, студией мыловарения, новейшими моделями кубика Рубика – эта развивающая головоломка сейчас не ограничивается формой кубика, хотя и сохраняет устоявшееся название. Также у посетителей центра будет возможность обучиться игре в шашки или шахматы. В общем, каждый сможет найти здесь занятие по душе.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников