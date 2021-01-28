Интеграция сервисов 

В Казахстане определены четыре банка-оператора, которые будут принимать заявки граждан на изъятие части пенсионных накоплений, превышающих порог достаточности, для приобретения жилья, лечения или инвестирования.

Единым национальным пенсионным фондом заключены соглашения о взаимодействии с АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит».

В ВКО филиале АО «ЕНПФ» сообщили, что соглашение определяет порядок информационного взаимодействия и обмена информацией между уполномоченным оператором и пенсионным фондом по вопросам учёта, перевода и возврата единовременных пенсионных выплат, а также обязанности и ответственность каждой из сторон соглашения, включая условия и обязательства по сохранению конфиденциальности информации.

Интеграция информационных систем ЕНПФ и уполномоченных операторов осуществляется посредством интеграционного сервиса на веб-портале «Электронного правительства».

– Для получения единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, оплаты лечения вкладчики должны обращаться с электронным заявлением к уполномоченным операторам на интернет-ресурсе банка. В заявлении необходимо указать цели использования единовременных пенсионных выплат и доступную сумму, направляемую на целевое использование, – пояснили специалисты ВКО филиала ЕНПФ.

Финансовые организации рассматривают заявления и принимают решения об их одобрении, взаимодействуют с ЕНПФ по переводу единовременных пенсионных выплат на специальные счета вкладчиков, открытые у уполномоченного оператора, осуществляют мониторинг за целевым использованием единовременных пенсионных выплат.

Добавим, что уполномоченный оператор не будет взимать комиссию за оказание агентских услуг, связанных с открытием и ведением специальных текущих счетов, на которые будут зачислены пенсионные сбережения, а также за перевод пенсионных выплат из ЕНПФ.

Бахыт Сарсембаева

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