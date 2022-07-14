Инструменты реальной поддержки

Елена Березинская-Абилова, председатель регионального совета деловых женщин НПП РК «Атамекен» по ВКО; руководитель Восточно-Казахстанского филиала ОЮЛ «Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив ECOJER»; руководитель Комитета по вопросам предпринимательства и противодействия коррупции при Общественном совете ВКО:

– На прошедшем 14 июля расширенном заседании Правительства с участием Президента Касым-Жомарта Токаева были озвучены вопросы развития и поддержки предпринимательства. Нельзя не отметить, что, как подчеркнул Глава государства, у нас в стране создаются все условия для бизнеса. Системные меры поддержки охватывают все сферы предпринимательства. Так, с текущего года возмещается 10% от стоимости объекта, подъезды к ним строятся за счет бюджета, широко используется инструмент льготного кредитования под 6% в приоритетных секторах экономики.

Все это, безусловно, позволит обеспечить рост числа объектов малого и среднего бизнеса, повысить конкурентоспособность и создать новые рабочие места.

Как предприниматель со стажем и руководитель проектов, отмечу, что развитию малого и среднего бизнеса, особенно на селе, государство уделяет большое внимание. Основная цель этой поддержки – раскрытие и усиление предпринимательского потенциала на селе, который будет приносить доход, повышая таким образом качество жизни сельского населения. Однако для качественного внедрения пакета мер по дальнейшей поддержке предпринимательства необходима эффективная система коммуникаций бизнеса и исполнительных органов на местах. Это повысит эффективность уже существующих и вновь объявленных мер господдержки и позволит вести конструктивный и транспарентный диалог.