Иностранные авто

В стране объявлено о предстоящей легализации ввезённых из-за рубежа автомобилей. Интересно, сколько таких машин находится сейчас в Казахстане?

Тимур Шамбаев, Риддер

Согласно информации, размещённой на сайте polisia.kz, абсолютно точных данных о количестве иностранных автомобилей, постоянно находящихся в Казахстане, не имеется.

В то же время установлено, что всего на период до 1 сентября текущего года было оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили.

Наибольшее количество автостраховок оформлено на автомобили, ввезённые из Российской Федерации. Их порядка 260 тысяч, Кыргызстана – 25,5 тысячи и Армении – 18 тысяч.