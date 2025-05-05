Инновации на страже безопасности

В преддверии Всемирного дня охраны труда «Казцинк» организовал Форум по охране труда и промышленной безопасности «Корғаушы. Защитник». В таком формате в регионе он прошёл впервые. Для обмена опытом на одной площадке собрались представители госорганов, бизнес-сообщества и партнёры компании.



Форум стал площадкой для открытого диалога между представителями предприятий, регуляторов и партнёров. Несмотря на то что значительная его часть была посвящена демонстрации современных технических решений, основной акцент был сделан на главном вопросе – укреплении культуры безопасности на производстве.



Сегодня технологии позволяют организовать труд максимально безопасно и эффективно. Однако приоритет всех промышленных предприятий – это люди. Спикеры на форуме обсуждали, как изменить поведение работников, как сформировать устойчивую культуру бережного отношения к своему здоровью и безопасности коллег.



– Мы рады делиться опытом и перенимать его сами – в вопросах промышленной безопасности нет может быть «лишних данных». Ведь всё, что касается жизни и безопасности сотрудников, – высочайшая ценность, – подчеркнул генеральный директор «Казцинка» Жанат Жанботин. – Для нас важно создать атмосферу взаимовлияния – когда каждый участник может как поделиться своим опытом, так и почерпнуть что-то новое. Обмен навыками, обсуждение реальных проблем и поиск совместных решений – всё это делает такие форумы действительно полезными и эффективными.



Участники форума обсудили реальные кейсы и практики, которые уже доказали свою эффективность на предприятиях отрасли. Большое внимание было уделено вопросам внедрения поведенческих моделей, формированию корпоративной культуры, а также вовлечению персонала в процессы, направленные на снижение травматизма.



Важной частью стала выставка, на которой были представлены лучшие практики подрядчиков «Казцинка» в сфере средств индивидуальной защиты и методов пре-дупреждения несчастных случаев на производстве.



– На таком форуме мы можем продемонстрировать все наши новинки, показать уже реализованные решения проблем. Сейчас мы демонстрируем инновационные решения. В частности, в промышленной безопасности – как в сфере индивидуальных средств защиты, так и коллективных. Форум получился очень интересным. Для нас это новый формат – именно здесь, в Усть-Каменогорске. Новые решения, новые возможности – и всё это взаимовыгодно как для крупных компаний, представленных в регионе, так и для нас, подрядчиков. Это важно и интересно, – сказал директор ТОО «Di ART» Виталий Киселёв. – Мы представляем инновационную систему антистолкновения, антинаезда, которая в будущем поможет спасти множество жизней. Также у нас есть решения в области связи в опасных зонах. Раньше человеку приходилось снимать маску, дыша грязным воздухом, чтобы коммуницировать с коллегами. Теперь маску можно не снимать – можно говорить, и вас услышат все вокруг. Это новинки, которых раньше не было. Также мы представляем систему остановки транспорта. Недавно провели испытания, и все результаты положительные.



Участники форума обсудили внедрение цифровых решений и передовых практик в производственной безопасности, использование современных средств индивидуальной защиты, замеры вредных факторов на рабочих местах, а также эффективные подходы к управлению подрядными организациями в металлургии.



Организаторы уверены, что только через обмен опытом и системную работу с персоналом можно достичь значимых и устойчивых результатов в сфере охраны труда. Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе – для распространения лучших практик и укрепления профессионального сообщества.

Ақерке Рағызбаева

Фото ТОО «Казцинк»

