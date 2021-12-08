Инновации для «зелёного» будущего

За уровнем загрязнения атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске теперь будут следить мобильные датчики.

Учёные Восточного Казахстана и США проводят совместные исследования по мониторингу атмосферного воздуха.

Загрязнённость воздушной среды в областном центре является актуальной проблемой. Скопление крупных промышленных предприятий, угольная энергетика и транспорт зачастую приводят к значительному превышению нормативов качества.

Этой проблеме большое внимание уделяют учёные ВКТУ имени Даулета Серикбаева, активно взаимодействуя с государственными органами и предприятиями для решения проблем, а также реализуют научные проекты.

В 2019 году руководству технического университета удалось достичь договорённости с Массачусетским технологическим институтом (США) о совместной реализации проекта Sensing Kazakhstan.

Особенность проекта заключается в мониторинге атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске за счёт установки мобильных сенсоров на различные виды транспорта.

– Система мониторинга атмосферного воздуха, применяемая сегодня в Казахстане, – это дорогостоящие, стационарные посты, которые сложны в эксплуатации и контролируют лишь определённый район. Мобильная система, созданная учёными вузов, позволит регистрировать изменения экологических показателей в разных уголках города, – пояснили в пресс-службе ВКТУ.

С помощью нескольких автомашин, на которых установлены сенсорные датчики, будет оперативно производиться сбор экологических данных в разных частях города, а затем передовые аналитические решения передаваться в местные исполнительные органы. Вся информация, которую фиксируют датчики, передаётся через 4G на серверы. В том случае, если связи не окажется, данные сохранятся в памяти сенсора.

Несколько датчиков будут установлены и на городские трамваи для отслеживания загрязнения воздуха по маршруту его движения – от центра города до промышленной зоны.

Кроме того, ВКТУ заключён меморандум с РГП «Казгидромет» по взаимному обмену данными, участию в научно-технических советах и взаимодействию в вопросах улучшения системы мониторинга атмосферного воздуха.

Первые плоды сотрудничества уже есть: один из автоматических постов мониторинга Казгидромета будет установлен рядом с главным корпусом ВКТУ.

Стоит отметить, что Massachusetts Institute of Technology (США) является лидером среди технических вузов мира. На его счету более 70 Нобелевских лауреатов за последние 150 лет. Здесь была разработана космическая программа «Аполлон», впервые химически синтезирован пенициллин и изобретена компьютерная память.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКТУ им. Д. Серикбаева