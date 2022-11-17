Инклюзия – не иллюзия

Более 400 восточноказахстанских педагогов, психологов, дефектологов и логопедов собрались на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы инклюзивного образования.

В регионе прошёл методический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования».

Его организаторами стали Восточно-Казахстанский университет совместно с областной психолого-медико-педагогической консультацией Управления образования ВКО. Встречу приурочили к Международному дню логопеда и Международному дню дефектолога.

– Актуальность семинара обусловлена, в первую очередь, тем, что в Казахстане проживают свыше 161 тысячи детей с особыми образовательными потребностями, или 2,7 процента от общего числа, – отметил ректор ВКУ имени С. Аманжолова Мухтар Толеген. – И уже к 2025 году все школы и детские сады республики, а также 70 процентов колледжей и вузов обязаны создать условия для реализации инклюзивного образования в учебных организациях.

По словам ректора, лишь в 17 из 130 вузов республики осуществляется подготовка педагогических кадров по специальной педагогике (дефектологии). По Восточно-Казахстанской области специалистов такого профиля готовят только в ВКУ им. С. Аманжолова.

Стоит отметить, два года подряд университет занимает первое место по результатам Национального квалификационного тестирования. Средний балл выпускников по образовательной программе «Дефектология» выше среднереспубликанского на 10,5 балла.

В рамках семинара проректор по стратегическому развитию и научной работе Amanzholov University Ирина Ровнякова затронула тему качественной подготовки педагогических кадров. На мероприятии рассказали об организации образовательной среды для детей с особыми потребностями, психологическом обследовании и консультировании детей с ООП в психолого-медико-педагогической консультации.

Логопеды подробно остановились на современных подходах к выявлению и консультированию речевых нарушений и на логопедической работе с детьми с нарушениями социального взаимодействия.

– В рамках семинара был заключён меморандум о взаимном сотрудничестве между нашим университетом и областной психолого-медико-педагогической консультацией. Он подразумевает эффективное и конструктивное взаимодействие сторон, проведение совместных научных-методических работ и внедрение их результатов в образовательный процесс, – сообщил Мухтар Толеген.

Напомним, на базе вуза действует центр непрерывного и инклюзивного образования Dana Bala. Это уникальная площадка, оборудованная современной материально-технической базой, которая позволяет успешно осуществлять коррекционную помощь детям.

Гульжан Естаева