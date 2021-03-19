Информирован – значит защищён

«Истина и диалог: духовные ценности в светском обществе» – такова тема конференции, в которой приняли участие представители областного управления по делам религий, Центра исследований проблем религии, сотрудники Университета Шакарима и студенты.

Основная цель мероприятия, объединившего студентов высших учебных заведений и колледжей Семея, – обсуждение роли религий в формировании духовной культуры нации и профилактика вовлечения граждан в деструктивную религиозную идеологию.

В ходе мероприятия на открытой диалоговой площадке выступил руководитель Управления по делам религий ВКО Нуржан Кунанбаев, отметив важность проведения подобных мероприятий и обсуждения вопросов религии среди молодёжи. Значимость мероприятия отметил и главный имам ДУМК по Семейскому региону Аскар кажы Абитайулы. Как рассказал имам, в период пандемии молодёжь Семея активно занималась благотворительными мероприятиями.

– Особенно увеличилось число активной молодёжи в преддверии праздника Курбан айт. Учащиеся школ, студенты университетов и колледжей города объединились, чтобы добровольно оказать моральную и материальную помощь нуждающимся, многодетным, малообеспеченным и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Это очень большое и важное дело, – подчеркнул Аскар кажы Абитайулы.

Руководитель департамента по социальным вопросам и молодежной политике Университета им. Шакарима Максат Карибаев отметил, что, впитав в себя национальные ценности и национальную идеологию, которая даёт правильные ориентиры, можно избежать угрозы деструктивных религиозных течений. В учебном заведении регулярно проводятся информационно-разъяснительные мероприятия и психологические консультации по вопросам религии, а также ведётся надзор в социальных сетях.

Главный имам ДУМК по Усть-Каменогорскому региону Ермек кажы Мукатай ответил на вопросы, поступившие в ходе онлайн-конференции, и перечислил достоверные источники информации в интернет-пространстве по вопросам исламской религии.

Кроме религиоведов, экспертов, ведущих работу по профилактике религиозного экстремизма и угрозы вовлечения граждан в деструктивную религиозную идеологию, в работе конференции приняла участие психолог Светлана Новикова, которая работает непосредственно с людьми, пострадавшими от деструктивных религиозных течений.

Как отметили организаторы, конференция TEDхSemey2021, которая вызывала бурное обсуждение среди молодёжи и специалистов в сфере религии, непременно принесёт свои плоды, а проведение подобных мероприятий обеспечит защиту общества и будущих поколений от негативного влияния чуждых идеологий.

Флора Левина, по заказу Управления по делам религий ВКО

Семей