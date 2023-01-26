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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

по информационному обеспечению избирательной кампании кандидатов внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан

26.01.2023
693

ТОО «Шығыс ақпарат», являясь собственником областных газет «DIDAR», «Рудный Алтай», районных газет «Ulan tańy – Уланские зори», «Огни Прииртышья – Aq bulaq», «Пульс Алтая – Altai tynysy», «Raýan – Заря», «ARAI»-«Луч» (далее – газеты) и сетевого издания «Altaynews.kz» (далее – сайт), в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республике Казахстан»  информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления площадей для размещения в газетах и на сайте агитационных материалов.

Наименование СМИ,
сетевого издания		 Стоимость

за 1 кв. см с НДС
1 Восточно-Казахстанская областная газета DIDAR 1000 тенге
2 Восточно-Казахстанская областная газета «Рудный Алтай» 1000 тенге
3 Уланская районная газета «Ulan tańy – Уланские зори» 500 тенге
4 Глубоковская районная газета «Огни Прииртышья – Aq bulaq» 500 тенге
5 Алтайская районная газета «Пульс Алтая – Altai tynysy» 500 тенге
6 Курчумская районная газета «Raýan – Заря» 500 тенге
7 Катон-Карагайская районная газета ARAI, «Луч» 500 тенге
8 Сетевое издание Аltaynews.kz:
1 секунда видеоролика;

Статья, информационное сообщение до 2000 знаков +1 фото;

Фоторепортаж до 15 фото и 4000 знаков

 от 1000-1500 тенге

 

от 15 000 тенге

 

от 100 000 тенге

 

Председатель правления

ТОО «Шығыс ақпарат» А. Кубайжанов

26.01.2023
693

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