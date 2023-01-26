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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по информационному обеспечению избирательной кампании кандидатов внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан
ТОО «Шығыс ақпарат», являясь собственником областных газет «DIDAR», «Рудный Алтай», районных газет «Ulan tańy – Уланские зори», «Огни Прииртышья – Aq bulaq», «Пульс Алтая – Altai tynysy», «Raýan – Заря», «ARAI»-«Луч» (далее – газеты) и сетевого издания «Altaynews.kz» (далее – сайт), в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республике Казахстан» информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления площадей для размещения в газетах и на сайте агитационных материалов.
|№
|Наименование СМИ,
сетевого издания
|Стоимость
за 1 кв. см с НДС
|1
|Восточно-Казахстанская областная газета DIDAR
|1000 тенге
|2
|Восточно-Казахстанская областная газета «Рудный Алтай»
|1000 тенге
|3
|Уланская районная газета «Ulan tańy – Уланские зори»
|500 тенге
|4
|Глубоковская районная газета «Огни Прииртышья – Aq bulaq»
|500 тенге
|5
|Алтайская районная газета «Пульс Алтая – Altai tynysy»
|500 тенге
|6
|Курчумская районная газета «Raýan – Заря»
|500 тенге
|7
|Катон-Карагайская районная газета ARAI, «Луч»
|500 тенге
|8
|Сетевое издание Аltaynews.kz:
1 секунда видеоролика;
Статья, информационное сообщение до 2000 знаков +1 фото;
Фоторепортаж до 15 фото и 4000 знаков
|от 1000-1500 тенге
от 15 000 тенге
от 100 000 тенге
Председатель правления
ТОО «Шығыс ақпарат» А. Кубайжанов