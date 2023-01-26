ТОО «Шығыс ақпарат», являясь собственником областных газет «DIDAR», «Рудный Алтай», районных газет «Ulan tańy – Уланские зори», «Огни Прииртышья – Aq bulaq», «Пульс Алтая – Altai tynysy», «Raýan – Заря», «ARAI»-«Луч» (далее – газеты) и сетевого издания «Altaynews.kz» (далее – сайт), в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республике Казахстан» информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления площадей для размещения в газетах и на сайте агитационных материалов.

№ Наименование СМИ,

сетевого издания Стоимость за 1 кв. см с НДС 1 Восточно-Казахстанская областная газета DIDAR 1000 тенге 2 Восточно-Казахстанская областная газета «Рудный Алтай» 1000 тенге 3 Уланская районная газета «Ulan tańy – Уланские зори» 500 тенге 4 Глубоковская районная газета «Огни Прииртышья – Aq bulaq» 500 тенге 5 Алтайская районная газета «Пульс Алтая – Altai tynysy» 500 тенге 6 Курчумская районная газета «Raýan – Заря» 500 тенге 7 Катон-Карагайская районная газета ARAI, «Луч» 500 тенге 8 Сетевое издание Аltaynews.kz:

1 секунда видеоролика; Статья, информационное сообщение до 2000 знаков +1 фото; Фоторепортаж до 15 фото и 4000 знаков от 1000-1500 тенге от 15 000 тенге от 100 000 тенге

Председатель правления

ТОО «Шығыс ақпарат» А. Кубайжанов