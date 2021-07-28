На базе Регионального центра фтизиопульмонологии и реабилитации в Семее открылся инфекционный госпиталь на 300 мест. Здесь будут размещены пациенты с коронавирусной инфекцией и полисегментарной пневмонией.

Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, включая передвижной рентген-аппарат, благодаря которому медики могут сделать снимок лежачим пациентам. Также в наличии 20 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и 15 аппаратов неинвазивной вентиляции лёгких (НИВЛ). В прошлом году в диспансере был установлен мини-завод по кислороду. Это кислородный концентратор, который производит 250 литров кислорода в минуту.

– Госпиталь рассчитан на 300 коек, здесь 20 реанимационных палат. Бригады сформированы, все сотрудники провакцинированы. Имеются все необходимые медикаментозные препараты, включая антикоагулянты, которые особенно важны при лечении КВИ. Также имеются иммунная плазма и все средства индивидуальной защиты. Первые пациенты уже поступают, – рассказал руководитель учреждения Ерлан Шакенов.

По его словам, в диспансере имеется по 30 кислородных концентраторов на каждом этаже, всего их 200. Раньше в здании располагался туберкулёзный стационар и в отдельно стоящем здании – пульмонологическое отделение. На сегодняшний день проведены замывка, кварцевание и дезобработка здания.

– Под инфекционный госпиталь было выбрано именно наше здание, поскольку мы имеем большой опыт работы с лёгкими. У нас на каждом этаже имеется вытяжная приточная вентиляция, что важно для пациентов, – добавил Ерлан Шакенов.

Кроме того, в Семее планируется строительство инфекционного центра, который также будет обеспечен всем необходимым оборудованием. По поручению акима области Даниала Ахметова началась разработка ПСД. Средства на строительство центра планируют выделить в следующем году.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей