Индивидуальный подход

– Недавно прочитала, что вместо больших домов-интернатов в Казахстане будут внедрять работу небольших домов по оказанию специальных социальных услуг компактным группам. Причём как в городах, так и в сельской местности. Я бы хотела открыть подобное учреждение. Расскажите об этой программе подробнее.

Карлыгаш Смагулова, Кокпектинский район

Как пояснила министр труда и социальной защиты населения РК, основная часть специальных социальных услуг предоставляется в городах и областных центрах, тогда как более 45% лиц с инвалидностью, проживающих на селе, получают только общие, поддерживающие их социальные услуги, предоставляемые местными отделениями социальной помощи на дому.

Кроме того, большую часть услуг оказывают крупные государственные дома-интернаты, в которых численность проживающих порой достигает 300 человек, что не может не влиять на качество предоставляемых услуг. Поэтому проект Социального кодекса предусматривает дальнейшую модернизацию системы социального обслуживания с акцентом на солидарное участие государства, частного сектора, неправительственных организаций и самих граждан.

В Казахстане будет создан Единый социальный регистр граждан, нуждающихся в специальных социальных услугах. На его базе будут формироваться карты потребностей, определяться доступность услуг в масштабе страны, с оказанием спецсоцуслуг в проактивном формате, не дожидаясь обращения граждан.

Кроме того, предусматривается переход от обслуживания в крупных домах-интернатах на оказание услуг в малокомплектных организациях социального обслуживания, расположенных в местах проживания получателей спецсоцуслуг. Развитие таких организаций будет осуществляться путём расширения госзаказа субъектам частного сектора. Это могут быть небольшие организации, например, по обслуживанию группы 12-15 человек. Однако эти частные компании должны полностью соответствовать нормам учреждений подобного направления и иметь соответствующих специалистов.

В свою очередь крупные дома-интернаты будут поэтапно трансформироваться в научно-методические центры системы социального обслуживания по внедрению новых технологий и повышению квалификации социальных работников или в многопрофильные малые дома социального обслуживания.