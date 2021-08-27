Индивидуальный пенсионный капитал

У читателей «Рудного Алтая» возникает немало вопросов по поводу формальностей, связанных с уходом на заслуженный отдых. Разобраться в них нам помогают специалисты областного филиала АО «ЕНПФ».

– Правда ли, что за счёт пенсионных накоплений из ЕНПФ можно приобрести автомобиль? И на какую сумму можно рассчитывать?

– Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», граждане имеют право использования части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, не входящего в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

В соответствии с положениями статей 30, 31 и 32 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) правом использования части своих пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги), или близких родственников и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников могут воспользоваться нижеследующие лица, имеющие в ЕНПФ пенсионные накопления, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ):

— сумма пенсионных накоплений которых превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений. При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать сумму разницы между суммой пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) и порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанного согласно Методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, утверждённой Правительством Республики Казахстан, на дату получения электронного уведомления от уполномоченного оператора;

— у которых размер пенсии, а для лиц, указанных в пункте 7 статьи 11 Закона, сумма пенсии и ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определённом Правительством РК. При расчёте коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход получателя, предшествующий дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного дохода по республике.

При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора;

— заключившие договор пенсионного аннуитета со страховой организацией. При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать размер пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ на индивидуальных пенсионных счетах вкладчика (получателя).

Таким образом, пенсионные накопления могут быть использованы исключительно на цели и в порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.

При этом пенсионные накопления не могут быть использованы на покупку автомобиля или оплату потребительских кредитов.

– Какие документы необходимо предоставить для открытия пенсионного счёта? Может ли за меня это может сделать работодатель?

– С 2019 года согласно пункту 2 статьи 37 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» открытие индивидуального пенсионного счёта (ИПС) в ЕНПФ для учёта обязательных пенсионных взносов (ОПВ) осуществляется в автоматическом режиме, соответственно, необходимость обращения физических лиц в ЕНПФ для открытия ИПС для учёта ОПВ отсутствует.

Таким образом, для открытия в ЕНПФ ИПС для учёта ОПВ физическому лицу не нужно обращаться в ЕНПФ с целью оформления заявления. Если счёт отсутствует, то он открывается в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса. Идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении пенсионного взноса, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа и прочих реквизитах ЕНПФ получает из информационных систем государственных

органов.

– Часто люди в комментариях в социальных сетях пишут, что деньги в ЕНПФ лежат «мёртвым грузом» и никуда не инвестируются. Верна ли эта информация?

– Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ непрерывно инвестируются и работают на вкладчика. Только за первое полугодие с 1 января по 1 июля 2021 года на счета вкладчиков ЕНПФ был начислен чистый инвестиционный доход в размере 753,3 млрд тенге, что почти на 210 млрд тенге, или 39 процентов, больше, чем за первое полугодие прошлого года. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Республики Казахстан с начала года составила 6,1 процента, при инфляции в 4,6 процента. При этом доходность за последние 12 месяцев составила 12,1 процента, при инфляции за этот же период в 7,9 процента.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается и переоценивается еженедельно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и так далее.

Подробная информация об инвестировании пенсионных активов Национальным Банком РК, управляющими инвестиционным портфелем, а также обзоры инвестиционной деятельности размещены на сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность».

В целом, инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил свыше 5,4 трлн тенге. На 1 июля 2021 года доля чистого инвестиционного дохода в общем объёме пенсионных накоплений составляет 36,3 процента.

Отметим, что помимо Национального банка вкладчики ЕНПФ могут перевести часть своих накоплений в компании, управляющие инвестиционным портфелем (УИП). На данный момент ЕНПФ заключён договор о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» – «Реестр управляющих инвестиционным портфелем».

Напомним, после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешённые финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утверждённых постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года № 10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

Кроме того, в период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального Банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учётом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

– Что происходит с пенсионными накоплениями, если человек не дожил до выхода на заслуженный отдых? Имеются ли у вас выплаты на погребение, или все деньги просто идут в бюджет?

– Пенсионные накопления – это собственность вкладчика. В случае смерти вкладчика или получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста, в соответствии с пунктами 1-3 статьи 11 Закона его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчётного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на ИПС средств. В случае если остаток пенсионных накоплений на ИПС получателя после осуществления единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размер минимальной пенсии, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается как выплата на погребение.

Кроме этого, положениями статей 31 и 32 Закона определено, что в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ за счёт обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

– У меня на счету имеется достаточная сумма для перевода своих пенсионных накоплений из ЕНПФ в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета. Можно ли узнать, какая сумма выплат должна быть у меня в случае перевода денег, а также если останусь в ЕНПФ?

– Каждый вкладчик Единого накопительного пенсионного фонда может самостоятельно рассчитать свои будущие пенсионные выплаты как из ЕНПФ, так и страховой организации, воспользовавшись одним из самых популярных сервисов на сайте фонда – Прогнозным пенсионным калькулятором. Он охватывает все компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана: государственную базовую пенсию и пенсию по возрасту (или солидарную), а также пенсию, сформированную за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

При этом в случае достаточности прогнозного размера пенсионных накоплений (сформированных за счёт ОПВ, ОППВ и ДПВ) к достижению пенсионного возраста появится всплывающее окно с уведомлением пользователя о возможности заключения в будущем договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и получения пожизненных пенсионных выплат. Расчёт тут же позволяет узнать прогнозный размер аннуитетной выплаты из страховой организации, тем самым вы сможете самостоятельно её сравнить с выплатами по графику из ЕНПФ. В отдельном столбике будут предоставлены расчёты на несколько лет. Для того чтобы посмотреть выплаты из ЕНПФ, достаточно сравнить две полученные суммы.

Отметим, что выполнить расчёты легко и очень просто. Для этого в прогнозном калькуляторе необходимо заполнить все необходимые поля, такие как дата рождения, пол, трудовой стаж, сумма накоплений и так далее. Если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz, то поля в калькуляторе заполняются автоматически и расчёт будущих выплат осуществляется буквально в два-три клика.

Результаты расчёта ваших будущих выплат будут выданы в трёх сценариях: пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. Все три варианта учитывают предполагаемый уровень доходности. При этом все прогнозные результаты представляются в реальном стоимостном выражении (за минусом инфляции соответствующего периода прогноза). Кроме того, вы увидите возраст и дату выхода на пенсию, количество лет до исчерпания накоплений и так далее.

Ко всему прочему, на сайте enpf.kz есть возможность рассчитать и сумму пенсионных накоплений на текущий год, достаточную для перевода в страховую организацию. Для этого вам понадобится пенсионный калькулятор в графе «Перевод накоплений в КСЖ».

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников