Индикатор развития

Миллион квадратных метров жилья построили за год в Восточно-Казахстанской области.

Жилищное строительство, как лакмусовая бумага, очень точно отражает настроение региона, уровень его социально-экономического развития. По количеству и качеству возводимого жилья эксперты могут судить о многом. Справедливо будет отметить, что в нашем регионе, несмотря на вызовы пандемии, с которыми пытаются справиться все государства мира, наметился настоящий строительный бум – реализуются республиканские и региональные программы, строятся многоквартирные жилые комплексы и одноэтажные дома. На днях глава региона Даниал Ахметов провёл очередное совещание, где обсудили вопросы строительства объектов соцкультбыта и социального жилья.

По словам акима области, впервые за пять лет объёмы сдачи нового жилья в эксплуатацию вышли на уровень в миллион квадратных метров в год.

В регионе намерены удерживать высокие темпы строительства, в том числе за счёт расширения сотрудничества с частными застройщиками и поддержки программы «Одноэтажный Восток». Также рассматривается идея о внедрении жилищных сертификатов для многодетных семей, пожелавших оформить ипотеку по программе «Бақытты отбасы».

Как отметил глава региона, в текущем году в ВКО впервые за долгое время одновременно возводятся 27 новых социально-культурных объектов. Это больницы, школы, детские сады, спортзалы, клубы и многое другое. При этом акцент сделан на отдалённые от областного центра районы.

Многие сёла и посёлки, в том числе Бородулиха, Маркаколь, Таврия, Улкен Нарын и Самарское, уже в этом году получат новые физкультурно-оздоровительные центры с бассейнами. В селе Кабанбай в 2021 году завершат строительство спортивного модуля, отдела полиции и фельдшерско-акушерского пункта.

Одним из наиболее масштабных проектов является строительство реабилитационного центра для детей в городе Семее. Кроме того, в близлежащих посёлках Степной и Восточный быстрыми темпами строятся новые школы.

– Не может не радовать, что строительство всех объектов идёт по графику. Однако в последнее время строители часто поднимают проблему удорожания строительных материалов. В связи с этим поручаю областным управлениям строительства и экономики внимательно рассмотреть каждый случай и при необходимости произвести корректировку проектов. Ведь от этого зависит качество выполнения строительных работ, – отметил Даниал Ахметов.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников